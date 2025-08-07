«Каждые рабочие руки на вес золота» – лесничий рассказал, как бойцы студотрядов помогают в работе

Амбициозные, творческие и целеустремленные! Самая активная молодежь Минской области летом времени зря не теряет. В составе студенческих отрядов ребята набираются опыта в разных сферах и прокачивают свои навыки командной работы. А еще это отличная возможность подзаработать. К слову, летом 2025-го ей уже воспользовались почти 2,5 тысячи юношей и девушек. О движении, которое объединяет, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.

Студент лесохозяйственного факультета БГТУ Александр Лавор еще пару лет назад и подумать не мог, что свяжет свою жизнь с зеленым царством. В Молодечненский лесхоз парень впервые пришел в составе экологического студотряда два года назад. А этим летом вернулся снова, но уже с багажом знаний о лесном хозяйстве. Занимается уходом за растениями, помогает лесничим и с трепетом называет этот питомник местом, определившим его судьбу.

Александр Лавор, боец Молодечненского студенческого экологического отряда «Победа» имени Героя Советского Союза С.Ф.Шутова:

В 2023 году питомник стал для меня судьбоносным. Потому что именно он стал для меня решающим в выборе профессии, свою жизнь я связал с лесным хозяйством. Я долго думал, мое это или не мое. Решил попробовать.

Питомник Молодечненского лесхоза – это 25 гектаров и порядка 5 миллионов саженцев различных пород. Посадочный материал в основном используют в лесокультурном производстве. В 2025 году погодные условия и постоянные дожди усложнили работу лесничих, а потому лишние руки не помешают.