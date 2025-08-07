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Безопасность и 3-разовое питание – какие условия создают для студотрядовцев на рабочем месте

07 августа 2025 09:59
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Амбициозные, творческие и целеустремленные! Самая активная молодежь Минской области летом времени зря не теряет. В составе студенческих отрядов ребята набираются опыта в разных сферах и прокачивают свои навыки командной работы. А еще это отличная возможность подзаработать. К слову, летом 2025-го ей уже воспользовались почти 2,5 тысячи юношей и девушек. О движении, которое объединяет, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.

Студенческие отряды – молодежное движение, которое с каждым годом привлекает все больше ребят. И если в Копыльском районе за сезон планируют трудостроить порядка 90 человек, то в Воложинском– все 150.

Безопасность и 3-разовое питание – какие условия создают для студотрядовцев на рабочем месте-2

Экологический профиль студенческого движения в топе и у Березинской молодежи. Отряд из 12 бойцов на страже лесных богатств. Для комфорта бойцов в лесхозе созданы все условия. Ребята обеспечены всем необходимым для безопасной работы, а трудовой день строго нормирован.

Безопасность и 3-разовое питание – какие условия создают для студотрядовцев на рабочем месте-4

Александр Войтович, начальник лесопитомника Березинского лесхоза:
Для ребят организовано место для приема пищи, место для отдыха. Обеспечиваем средствами индивидуальной защиты на 100 % – верхняя одежда, перчатки. Ребята до 16 лет работают 4,5 часа в день, от 16 до 17 лет – 7-часовой рабочий день с обеденным перерывом.

А вот в Узденском районе этим летом трудоустроят около 200 молодых людей. Многие отряды уже включились в работу.

В этом году в лагере «Буревестник» планируют оздоровить почти 200 ребят. Условия в учреждении максимально приближены к домашним. Комфорт предусмотрели и для бойцов студенческих отрядов.

Безопасность и 3-разовое питание – какие условия создают для студотрядовцев на рабочем месте-6

Ирина Семашка, директор воспитательно-оздоровительного лагеря «Буревестник»:
В этом году на смене у нас работает педагогический студенческий отряд. Всего шесть человек, ребята активные, молодые, креативные. Для студенческого отряда предусмотрено питание. Питание у них  бесплатное. Они питаются три раза в день.

Подробнее смотрите в видео.

# Студенты # Александр Войтович

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