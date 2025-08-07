Безопасность и 3-разовое питание – какие условия создают для студотрядовцев на рабочем месте

Амбициозные, творческие и целеустремленные! Самая активная молодежь Минской области летом времени зря не теряет. В составе студенческих отрядов ребята набираются опыта в разных сферах и прокачивают свои навыки командной работы. А еще это отличная возможность подзаработать. К слову, летом 2025-го ей уже воспользовались почти 2,5 тысячи юношей и девушек. О движении, которое объединяет, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ. Студенческие отряды – молодежное движение, которое с каждым годом привлекает все больше ребят. И если в Копыльском районе за сезон планируют трудостроить порядка 90 человек, то в Воложинском– все 150.

Экологический профиль студенческого движения в топе и у Березинской молодежи. Отряд из 12 бойцов на страже лесных богатств. Для комфорта бойцов в лесхозе созданы все условия. Ребята обеспечены всем необходимым для безопасной работы, а трудовой день строго нормирован.

Александр Войтович, начальник лесопитомника Березинского лесхоза:

Для ребят организовано место для приема пищи, место для отдыха. Обеспечиваем средствами индивидуальной защиты на 100 % – верхняя одежда, перчатки. Ребята до 16 лет работают 4,5 часа в день, от 16 до 17 лет – 7-часовой рабочий день с обеденным перерывом. А вот в Узденском районе этим летом трудоустроят около 200 молодых людей. Многие отряды уже включились в работу. В этом году в лагере «Буревестник» планируют оздоровить почти 200 ребят. Условия в учреждении максимально приближены к домашним. Комфорт предусмотрели и для бойцов студенческих отрядов.