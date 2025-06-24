Обработчик рыбы и литейщик керамических изделий – какие новые специальности появились в столичных колледжах

О том, что важно учитывать при поступлении, какие новые специальности предлагают вузы и колледжи, и как пройти этот путь без лишнего стресса, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Лето – пора, когда молодые люди стоят на пороге удивительного мира знаний и научных исследований. Для тех, кому удастся его переступить, через несколько месяцев начнется новый период. Сейчас у вчерашних школьников ответственный этап. Вступительная кампания стартовала в Беларуси. 15 июня 2025 года начался прием документов в колледжи для получения профессионально-технических специальностей.

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Ежегодно город открывает новые специальности, квалификации для того, чтобы удовлетворить потребности наших заказчиков – предприятий. В 2025 году в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна будет открыта новая специальность – литейщик санитарно-строительных и керамических изделий. Будет открыта новая квалификация в Минском государственном механико-технологическом колледже – это обработчик рыбы и морепродуктов. В Минском государственном колледже техники и технологий строительства открыта новая квалификация – это электромонтер по ремонту и обслуживанию эскалаторов. Конечно, мы сразу обращаем на что? На то, что требуют наши организации – заказчики кадров. Поэтому мы очень гибко реагируем на их запросы.