Настоящая школа жизни! Узнали, как работают бойцы студотрядов и почему они выбирают трудовой отдых

Все чаще наша молодежь предпочитает проводить летние каникулы в рядах студенческих отрядов. Только в Минске уже трудоустроено более 13 тысяч человек. Одни помогают строителям, другие набираются педагогического опыта вожатыми в детских лагерях и помогают медикам. Ребятам доступно 7 направлений: от экологического до сервисного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сегодня работают бойцы и почему выбирают именно трудовой отдых – в репортаже Алины Мычко.

Применить полученные знания на практике, заработать и набраться опыта у профессионалов. Такое решение принял Антон Лагутин и стал бойцом студотряда. Эта смена для молодого человека уже вторая за лето.

Антон Лагутин, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Я всегда был уверен, чтобы стать хорошим и квалифицированным специалистом, надо иметь представление, опыт о работе на всех уровнях медицинской помощи: начиная от санитаров и заканчивая самим врачом. Это не лишний опыт жизни. Плюс студенческие отряды оплачиваются, мы получаем зарплату. В 13-й столичной стоматологической поликлинике студенческий отряд к работе привлекли впервые. Пять будущих врачей вникают в профессию: проходят летнюю практику и трудятся – наряду с младшим персоналом.

Елена Серафимович, главный врач 13-й городской стоматологической поликлиники Минска:

Для нас эта работа важная, тем более что сейчас в поликлинике отпускная компания, и у нас не достает специалистов-санитарок, поэтому для нас это очень важно. Я думаю, что для ребят опыт работы санитарки тоже важен. Пока одни трудятся на базе медучреждений, другие – помогают их строить. Будущие медики возводят здание 15-й детской поликлиники в Минске. Возможно, кто-то из сегодняшних подсобных рабочих придет сюда уже в роли врача. Планируется, что первых пациентов здесь примут этой осенью.