Настоящая школа жизни! Узнали, как работают бойцы студотрядов и почему они выбирают трудовой отдых
Все чаще наша молодежь предпочитает проводить летние каникулы в рядах студенческих отрядов. Только в Минске уже трудоустроено более 13 тысяч человек. Одни помогают строителям, другие набираются педагогического опыта вожатыми в детских лагерях и помогают медикам. Ребятам доступно 7 направлений: от экологического до сервисного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сегодня работают бойцы и почему выбирают именно трудовой отдых – в репортаже Алины Мычко.
Применить полученные знания на практике, заработать и набраться опыта у профессионалов. Такое решение принял Антон Лагутин и стал бойцом студотряда. Эта смена для молодого человека уже вторая за лето.
Антон Лагутин, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Я всегда был уверен, чтобы стать хорошим и квалифицированным специалистом, надо иметь представление, опыт о работе на всех уровнях медицинской помощи: начиная от санитаров и заканчивая самим врачом. Это не лишний опыт жизни. Плюс студенческие отряды оплачиваются, мы получаем зарплату.
В 13-й столичной стоматологической поликлинике студенческий отряд к работе привлекли впервые. Пять будущих врачей вникают в профессию: проходят летнюю практику и трудятся – наряду с младшим персоналом.
Елена Серафимович, главный врач 13-й городской стоматологической поликлиники Минска:
Для нас эта работа важная, тем более что сейчас в поликлинике отпускная компания, и у нас не достает специалистов-санитарок, поэтому для нас это очень важно. Я думаю, что для ребят опыт работы санитарки тоже важен.
Пока одни трудятся на базе медучреждений, другие – помогают их строить. Будущие медики возводят здание 15-й детской поликлиники в Минске. Возможно, кто-то из сегодняшних подсобных рабочих придет сюда уже в роли врача. Планируется, что первых пациентов здесь примут этой осенью.
Максим Супранович, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Я получаю только положительный опыт. Это и хорошая возможность заработать, помочь родителям, себе на какие-то нужды. Это и хорошее знакомство, это лето в приятной компании, не сидя дома, и возможность научиться чему-то новому. Как и в строительных, так и в сервисных отрядах. В жизни пригодится все, я думаю. Пришел попробовать этим летом на стройке поработать, и возможность поучаствовать в строительстве новой поликлиники. Возможно, моего будущего места работы.
Работа, хоть и в прямом смысле пыльная, студенту приносит неплохой доход. В месяц ребята получают от 800 до 1 200 рублей – причем из этой суммы не вычитают подоходный налог.
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