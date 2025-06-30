Более 6 тыс. учащихся планируют принять в колледжи Минской области в 2025 году

В 2025 году в колледжи Минской области планируют принять порядка 6 500 учащихся. Наибольшее количество мест в учреждениях образования определено по специальностям сельскохозяйственного и технического профиля, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечненском государственном политехническом колледже план приема в этом году – 300 человек. 46 мест – по целевым направлениям. Учреждение подготавливает специалистов для пищевой промышленности. Учащимся предлагается современная материально-техническая база, тесное сотрудничество с профильными предприятиями, а также гарантированное первое рабочее место после учебы. Приемная кампания стартует 18 июля.

Наталья Варпахович, ответственный секретарь приемной комиссии Молодечненского государственного политехнического колледжа:

Учащимся обязательно выплачивается стипендия, а за участие в общественной жизни колледжа может быть надбавка к стипендии. Всем иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. Все учащиеся имеют 100-процентное распределение после окончания колледжа, что гарантирует им первое рабочее место и статус молодого специалиста. А также по ряду специальностей есть возможность обучения по сокращенной форме в вузах.