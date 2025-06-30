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Более 6 тыс. учащихся планируют принять в колледжи Минской области в 2025 году

30 июня 2025 13:55
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В 2025 году в колледжи Минской области планируют принять порядка 6 500 учащихся. Наибольшее количество мест в учреждениях образования определено по специальностям сельскохозяйственного и технического профиля, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Более 6 тыс. учащихся планируют принять в колледжи Минской области в 2025 году-2

В Молодечненском государственном политехническом колледже план приема в этом году – 300 человек. 46 мест – по целевым направлениям. Учреждение подготавливает специалистов для пищевой промышленности. Учащимся предлагается современная материально-техническая база, тесное сотрудничество с профильными предприятиями, а также гарантированное первое рабочее место после учебы. Приемная кампания стартует 18 июля.

Более 6 тыс. учащихся планируют принять в колледжи Минской области в 2025 году-4

Наталья Варпахович, ответственный секретарь приемной комиссии Молодечненского государственного политехнического колледжа:
Учащимся обязательно выплачивается стипендия, а за участие в общественной жизни колледжа может быть надбавка к стипендии. Всем иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. Все учащиеся имеют 100-процентное распределение после окончания колледжа, что гарантирует им первое рабочее место и статус молодого специалиста. А также по ряду специальностей есть возможность обучения по сокращенной форме в вузах.

Более 6 тыс. учащихся планируют принять в колледжи Минской области в 2025 году-6

Также в этом году в четырех колледжах Минской области открыта подготовка по новым квалификациям – демонстратор одежды, портной, наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс, и кровельщик по металлическим кровлям.

# Образование в Беларуси # Студенты

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