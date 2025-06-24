Кто может рассчитывать на поступление без экзаменов – ответил секретарь приёмной комиссии

Лето – пора, когда молодые люди стоят на пороге удивительного мира знаний и научных исследований. Для тех, кому удастся его переступить, через несколько месяцев начнется новый период. Сейчас у вчерашних школьников ответственный этап. Вступительная кампания стартовала в Беларуси. 15 июня 2025 года начался прием документов в колледжи для получения профессионально-технических специальностей.
О том, что важно учитывать при поступлении, какие новые специальности предлагают вузы и колледжи, и как пройти этот путь без лишнего стресса, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Кто может рассчитывать на поступление без вступительных испытаний?
Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР:
Каждый год увеличивается категория лиц, которые могут поступать без вступительных испытаний. Если на все специальности – это победители международных и республиканских олимпиад. Если специальности особо востребованы экономикой, без вступительных испытаний могут поступать победители третьего этапа республиканской олимпиады. Это областные либо города Минска. Могут поступать лица награжденные золотой либо серебряной медалью и, соответственно, иметь дипломы колледжа с отличием. Опять же, без вступительных испытаний могут поступать по направлению выпускники детского технопарка, которые имеют рекомендацию наблюдательного совета.
Подробности в видео.