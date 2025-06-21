Лукашенко добрый и открытый, притягивает к себе позитивных людей – студентка про Президента
Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
В сентябре 2024 года в Витебском госуниверситете состоялся первый открытый микрофон с Президентом.
– Вот смотри, а это наша батлейка!
– А ты знаешь, что Президент сказал, что ее надо забрать и так гостей встречать во Дворце Независимости?
Василиса Иванющенко, студентка Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Звучит дикторский голос: «Внимание! Президент Республики Беларусь!» И все встают, все понимают, что из-за кулис выйдет Президент. Он выходит спокойно, грациозно, но серьезно.
Как только он улыбнулся, как только сказал, что очень рад быть в нашем университете, начал рассказывать, что мы все ему как дети, начал давать жизненные советы, ты стал понимать, что эти три часа, которые, оказывается, были тремя часами, пролетели, как две минуты.
Василиса Иванющенко:
Президент – политик, он выступает на международной арене. Он всегда серьезен, всегда холоден, если можно так сказать. Решает серьезные государственные проблемы. И это является главной его спецификой, его главной работой. И мы дорожим тем, какой он на самом деле. Тем, какой он добрый на самом деле, какой он открытый, какой он притягивающий к себе позитивных людей.
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