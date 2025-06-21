Лукашенко добрый и открытый, притягивает к себе позитивных людей – студентка про Президента

Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

В сентябре 2024 года в Витебском госуниверситете состоялся первый открытый микрофон с Президентом.

– Вот смотри, а это наша батлейка! – А ты знаешь, что Президент сказал, что ее надо забрать и так гостей встречать во Дворце Независимости?

Василиса Иванющенко, студентка Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Звучит дикторский голос: «Внимание! Президент Республики Беларусь!» И все встают, все понимают, что из-за кулис выйдет Президент. Он выходит спокойно, грациозно, но серьезно.

Как только он улыбнулся, как только сказал, что очень рад быть в нашем университете, начал рассказывать, что мы все ему как дети, начал давать жизненные советы, ты стал понимать, что эти три часа, которые, оказывается, были тремя часами, пролетели, как две минуты.