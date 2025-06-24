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«Открываем набор на новую специальность» – какую профессию можно получить в БГУИР

24 июня 2025 08:50
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Лето – пора, когда молодые люди стоят на пороге удивительного мира знаний и научных исследований. Для тех, кому удастся его переступить, через несколько месяцев начнется новый период. Сейчас у вчерашних школьников ответственный этап. Вступительная кампания стартовала в Беларуси. 15 июня 2025 года начался прием документов в колледжи для получения профессионально-технических специальностей.

О том, что важно учитывать при поступлении, какие новые специальности предлагают вузы и колледжи, и как пройти этот путь без лишнего стресса, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Есть ли новые специальности в вашем вузе в 2025 году?

«Открываем набор на новую специальность» – какую профессию можно получить в БГУИР-2

Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР:
Да, в этом году мы открываем набор на новую специальность – это сверхвысокочастотные системы. Это специальное высшее образование со сроком обучения шесть лет. На выходе получается инженер и магистр. Все мы живем среди сверхвысокочастотных систем различных – это 5G, 6G. Это радиолокация, радиоэлектронная борьба. При изучении дисциплин этой специальности наши студенты буду учиться разрабатывать такие устройства.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Василий Бондарик # Образование в Беларуси # Студенты # БГУИР

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