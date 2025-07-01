«Эмоции внутри переполняли!» Пообщались со студенткой Академии авиации, которая получила награду от Президента

Александр Лукашенко 16 июня подписал распоряжение о поощрении преподавателей и студентов высших учебных заведений. За что можно получить награду от самого Президента страны? Спросили у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Алеся Листопад, курсант пятого курса факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

Как отметил глава государства, в тот день он награждал не лучших, а достойнейших. И действительно, пообщавшись с ребятами, я поняла, что все большие молодцы – проявили себя и в научно-исследовательской, и учебной работе, и общественной деятельности. Конечно, эмоции внутри переполняли меня.

Я являюсь лауреатом первой и второй категории республиканского конкурса научных работ студентов. Трижды выигрывала международный конкурс научных работ «Молодая наука-академия», которая проходит на базе нашего учебного заведения, в нем принимают участие иностранные авиационные вузы.

Также являюсь участником научно-исследовательской работы по заказу Национального аэропорта Минск, где вместе со своим научным руководителем и группой курсантов мы занимаемся разработкой рекомендаций для установки системы обнаружения противодействия беспилотным летательным аппаратам.