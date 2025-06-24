Когда подавать документы в колледжи Минска? Спросили у специалиста

Лето – пора, когда молодые люди стоят на пороге удивительного мира знаний и научных исследований. Для тех, кому удастся его переступить, через несколько месяцев начнется новый период. Сейчас у вчерашних школьников ответственный этап. Вступительная кампания стартовала в Беларуси. 15 июня 2025 года начался прием документов в колледжи для получения профессионально-технических специальностей.

О том, что важно учитывать при поступлении, какие новые специальности предлагают вузы и колледжи, и как пройти этот путь без лишнего стресса, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Какие есть особенности вступительной кампании в 2025 году?