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Когда подавать документы в колледжи Минска? Спросили у специалиста

24 июня 2025 08:48
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Лето – пора, когда молодые люди стоят на пороге удивительного мира знаний и научных исследований. Для тех, кому удастся его переступить, через несколько месяцев начнется новый период. Сейчас у вчерашних школьников ответственный этап. Вступительная кампания стартовала в Беларуси. 15 июня 2025 года начался прием документов в колледжи для получения профессионально-технических специальностей.

О том, что важно учитывать при поступлении, какие новые специальности предлагают вузы и колледжи, и как пройти этот путь без лишнего стресса, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Какие есть особенности вступительной кампании в 2025 году?

Когда подавать документы в колледжи Минска? Спросили у специалиста-2

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Особенности в этом году – таких нет. Потому что вступительная кампания, как и в прошлом, начинается 15 июня и заканчивается 23 августа. Есть возможность, будем надеяться, что этого не случиться, какие-то специальности будут недоукомплектованы. Мы, естественно, будем продолжать прием документов до 15 сентября.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Елена Черных # Образование в Беларуси # Студенты

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