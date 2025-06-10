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В Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в сфере сельского хозяйства

10 июня 2025 11:40
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Несмотря на санкции продовольственная безопасность двух стран только укрепляется. На заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России сегодня, 10 июня, обсуждалось сотрудничество в аграрной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в сфере сельского хозяйства-2

В 2024 году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился на 15 %. Общая сумма превысила 8 миллиардов долларов. Потенциал остается высоким. Необходимо работать над внедрением новых технологий и механизацией всех процессов производства. А вот кадровый вопрос решать за счет создания в сельской местности достойных условий.

В Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в сфере сельского хозяйства-4

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по аграрной политике:
Это работа в плане строительства интеллектуальных ферм. Мы тоже здесь наработали для нас уже такие общие положения и знаем, как двигаться вперед. Ну, полная механизация, роботизация и так далее.

В Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в сфере сельского хозяйства-6

Антон Гетта, заместитель председателя комитета Государственной думы России по защите конкуренции:
Это и привлечение молодежи кадров на село, это и развитие в целом сельских территорий, это вообще улучшение качества жизни. Просто те, кто живет на селе, соответственно, будут работать на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. Очень хорошая практика, когда мы с комиссией выезжаем на предприятие и смотрим производство, обсуждаем с теми, кто на местах эти задачи решает. 

Подготовка кадров в АПК – важный вопрос. Эксперты отметили, чтобы молодежь работала в сельском хозяйстве, ее нужно заинтересовывать, проводить профориентационную работу.

# Сельское хозяйство # Беларусь-Россия # Антон Гетта # Иван Маркевич

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