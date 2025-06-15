Жильё для работников нужно строить, но нельзя сразу давать квартиры. Почему – объяснил Радоман

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

«Снов» славится своим социальным пакетом для своих работников. Как вы поддерживаете молодежь?

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Чтобы сегодня завлечь молодежь, надо обязательно строить жилье. И благодаря, конечно, Президенту, что было создание агрогородков и строительство жилья на селе, приходит молодежь. Что им надо? Сразу жилье отдельное. Сегодня у нас есть где отдохнуть молодежи. Закрытый зимний плавательный бассейн, спортивный тренажерный зал, бильярд. Зимой организовываем спартакиаду. Из-за того, что вот это все существует, поверьте, что мы в районе уже лет под 10 занимаем только первые места. Александр Осенко:

При устройстве молодого специалиста на работу вы сразу даете ему квартиру?