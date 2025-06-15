Жильё для работников нужно строить, но нельзя сразу давать квартиры. Почему – объяснил Радоман
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
«Снов» славится своим социальным пакетом для своих работников. Как вы поддерживаете молодежь?
Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:
Чтобы сегодня завлечь молодежь, надо обязательно строить жилье. И благодаря, конечно, Президенту, что было создание агрогородков и строительство жилья на селе, приходит молодежь. Что им надо? Сразу жилье отдельное.
Сегодня у нас есть где отдохнуть молодежи. Закрытый зимний плавательный бассейн, спортивный тренажерный зал, бильярд. Зимой организовываем спартакиаду. Из-за того, что вот это все существует, поверьте, что мы в районе уже лет под 10 занимаем только первые места.
Александр Осенко:
При устройстве молодого специалиста на работу вы сразу даете ему квартиру?
Николай Радоман:
О, нет! Это нельзя ни в коем случае делать. Общежитие сразу. Женится – однокомнатная квартира. Есть деньги заработанные, мебель есть. Детки пошли. Один – еще живут в однокомнатной квартире. Но если второй, я уже, делая на упреждение, даю двухкомнатную. А если уже говорит, я на двух не остановлюсь, буду трех – трехкомнатную квартиру. Или отдельный дом.
Я у себя иду двумя путями. Строю жилье – и многоквартирные дома, и отдельные по президентской программе дома усадебного типа.
В чем феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты.