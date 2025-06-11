Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота

Тема, которая лишь на первый взгляд подходит под формулировку «ЧП районного масштаба». Если докопаться до сути, то это про хозяйский подход к делу и про эффективность работы отрасли, которая для Беларуси является флагманской. Речь, разумеется, о сельском хозяйстве. А все вышеперечисленное объясняет и особое отношение Президента к тому, что происходит в АПК. Производство зерна, молока, животноводство – достижения и промахи – все это на личном контроле главы государства.

А потому и следующая история, которая произошла в Брестской области, такая резонансная. Более сотни голов составил падеж скота в одном из хозяйств Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как снежный ком, на протяжении девяти месяцев здесь скрывали реальное положение дел, чем лишь усугубляли ситуацию.

Но тайное стало явным в ходе прокурорской проверки. И на скамье подсудимых оказались сразу несколько сотрудников, включая заместителя директора хозяйства. Каково же было решение суда? И почему эта громкая история касается абсолютно всех, кто работает на земле?