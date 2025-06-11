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Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота

11 июня 2025 16:57
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Тема, которая лишь на первый взгляд подходит под формулировку «ЧП районного масштаба». Если докопаться до сути, то это про хозяйский подход к делу и про эффективность работы отрасли, которая для Беларуси является флагманской. Речь, разумеется, о сельском хозяйстве. А все вышеперечисленное объясняет и особое отношение Президента к тому, что происходит в АПК. Производство зерна, молока, животноводство – достижения и промахи – все это на личном контроле главы государства.

А потому и следующая история, которая произошла в Брестской области, такая резонансная. Более сотни голов составил падеж скота в одном из хозяйств Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как снежный ком, на протяжении девяти месяцев здесь скрывали реальное положение дел, чем лишь усугубляли ситуацию.

Но тайное стало явным в ходе прокурорской проверки. И на скамье подсудимых оказались сразу несколько сотрудников, включая заместителя директора хозяйства. Каково же было решение суда? И почему эта громкая история касается абсолютно всех, кто работает на земле?

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота-2

Вакансии главного ветеринарного врача и зоотехника в этом хозяйстве открыты. При том, что поголовье составляет более 5,5 тысячи и ежедневно нуждается в заботе. Именно острой нехваткой квалифицированных кадров в хозяйстве объясняют падеж скота, счет в котором идет на сотню. По первому факту гибели телят установить точную причину не удалось, а дальше, как говорится, понеслось. Каждую последующую смерть заместитель директора и начальник комплекса нигде не фиксировали. По документам, телята продолжали жить и расти, а де-факто – в ходе проверки прокуроры не досчитались 108 голов и возбудили уголовное дело.

Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота-4

Олег Леванчук, прокурор Каменецкого района:
В ходе предварительно расследования установлено, что заместитель директора предприятия в период с января по сентябрь 2024 года давал указания подчиненным работникам о внесении заведомо ложных сведений в официальные документы с целью не отражения сведений о падеже крупного рогатого скота. Противоправные действия бывшего заместителя руководителя предприятия были продиктованы личной заинтересованностью, стремлением избежать привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за допущенный падеж скота. А также создать видимость успешной деятельности предприятия. 

Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота-6

Выездной судебный процесс проходил на глазах у специалистов и руководителей хозяйств Каменецкого района. Суд признал виновным заместителя директора и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 12 тысяч 600 рублей и лишением права занимать определенные должности на протяжении 5 лет. А руководителей структурных подразделений приговорил к исправительным работам сроком на один год.

Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота-8

Тем временем сегодня на фермах трудятся над тем, чтобы минимизировать последствия. Укомплектовали звено специалистов по воспроизводству стада. Планируют закупку нетелей. Обстановку ежедневно мониторит районная ветеринарная служба.

Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота-10

Наталья Бондарева, главный государственный ветеринарный инспектор Каменецкого района:
На сегодня в хозяйстве значительно сократилось количество падежа. Новые кадры пришли, которые способствуют развитию в лучшую сторону. Наведен порядок как на животноводческих объектах, так и в целом. Государственная ветеринарная служба оказывает всяческую помощь в лечении и вакцинации поголовья.

«Кошмар, за это надо нести уголовную ответственность!» Лукашенко о сокрытии падежа скота.

Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота-12

Вместо поиска решения проблемы на корню, скот губят те, кто должен обеспечивать здоровье стада. Вскользь про такие факты, но уже в Витебской области, говорили на совещании Президента с Советом министров. Тогда же глава государства заметил, что падеж скота достиг исторического максимума. И причина подобных антирекордов в стране – наплевательское отношение отдельных специалистов к своей работе.

Подробнее в видео.

# Сельское хозяйство # Судебная система Беларуси # Прокуратура Беларуси

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