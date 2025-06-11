Оштрафовали и посадили – в одном из хозяйств Брестской области почти год скрывали массовую гибель скота
Тема, которая лишь на первый взгляд подходит под формулировку «ЧП районного масштаба». Если докопаться до сути, то это про хозяйский подход к делу и про эффективность работы отрасли, которая для Беларуси является флагманской. Речь, разумеется, о сельском хозяйстве. А все вышеперечисленное объясняет и особое отношение Президента к тому, что происходит в АПК. Производство зерна, молока, животноводство – достижения и промахи – все это на личном контроле главы государства.
А потому и следующая история, которая произошла в Брестской области, такая резонансная. Более сотни голов составил падеж скота в одном из хозяйств Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как снежный ком, на протяжении девяти месяцев здесь скрывали реальное положение дел, чем лишь усугубляли ситуацию.
Но тайное стало явным в ходе прокурорской проверки. И на скамье подсудимых оказались сразу несколько сотрудников, включая заместителя директора хозяйства. Каково же было решение суда? И почему эта громкая история касается абсолютно всех, кто работает на земле?
Репортаж Кристины Протосовицкой.
Вакансии главного ветеринарного врача и зоотехника в этом хозяйстве открыты. При том, что поголовье составляет более 5,5 тысячи и ежедневно нуждается в заботе. Именно острой нехваткой квалифицированных кадров в хозяйстве объясняют падеж скота, счет в котором идет на сотню. По первому факту гибели телят установить точную причину не удалось, а дальше, как говорится, понеслось. Каждую последующую смерть заместитель директора и начальник комплекса нигде не фиксировали. По документам, телята продолжали жить и расти, а де-факто – в ходе проверки прокуроры не досчитались 108 голов и возбудили уголовное дело.
Олег Леванчук, прокурор Каменецкого района:
В ходе предварительно расследования установлено, что заместитель директора предприятия в период с января по сентябрь 2024 года давал указания подчиненным работникам о внесении заведомо ложных сведений в официальные документы с целью не отражения сведений о падеже крупного рогатого скота. Противоправные действия бывшего заместителя руководителя предприятия были продиктованы личной заинтересованностью, стремлением избежать привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за допущенный падеж скота. А также создать видимость успешной деятельности предприятия.
Выездной судебный процесс проходил на глазах у специалистов и руководителей хозяйств Каменецкого района. Суд признал виновным заместителя директора и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 12 тысяч 600 рублей и лишением права занимать определенные должности на протяжении 5 лет. А руководителей структурных подразделений приговорил к исправительным работам сроком на один год.
Тем временем сегодня на фермах трудятся над тем, чтобы минимизировать последствия. Укомплектовали звено специалистов по воспроизводству стада. Планируют закупку нетелей. Обстановку ежедневно мониторит районная ветеринарная служба.
Наталья Бондарева, главный государственный ветеринарный инспектор Каменецкого района:
На сегодня в хозяйстве значительно сократилось количество падежа. Новые кадры пришли, которые способствуют развитию в лучшую сторону. Наведен порядок как на животноводческих объектах, так и в целом. Государственная ветеринарная служба оказывает всяческую помощь в лечении и вакцинации поголовья.
«Кошмар, за это надо нести уголовную ответственность!» Лукашенко о сокрытии падежа скота.
Вместо поиска решения проблемы на корню, скот губят те, кто должен обеспечивать здоровье стада. Вскользь про такие факты, но уже в Витебской области, говорили на совещании Президента с Советом министров. Тогда же глава государства заметил, что падеж скота достиг исторического максимума. И причина подобных антирекордов в стране – наплевательское отношение отдельных специалистов к своей работе.
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