В чём феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В чем залог качества продукции «Агрокомбината Снов»?

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Залог любого качественного продукта – это сырье. У нас уже 25-30 лет доильные залы, где работает рука-манипулятор. И если вдруг что, корова сбила аппарат, он не попадет на землю. Рука-манипулятор удерживает доильный аппарат, поэтому получается качественное, чистое сырье. А раз чистое, качественное сырье, тогда будет и технология, и качественный продукт. Если есть у некоторых предприятий проблема с реализацией продукции, то «сновская» продукция – это бренд. Мне не стыдно, порядка 4,5 миллиона банок консервы я продаю на сегодня в России, в Москве. Да, она не дешевая там, но ее покупают, проблем у них нет с реализацией.

Александр Осенко:

Вы не единожды победители именно по качеству среди переработчиков. Николай Радоман:

Среди конкурсов, где мы участвуем, мы всегда становились призерами, но самый главный приз, который мы уже подтверждаем в течение трех сроков, – это премия правительства. Александр Осенко:

В чем все-таки феномен «Агрокомбината Снов»?

Николай Радоман:

Самое главное, оно было, есть и будет в сельском хозяйстве, как говорят, кадры решают все. Имея специалистов в штате, у меня их немало, 196 человек, с высшим и средним специальным образованием, в хозяйстве работают 1 900 человек… Создать хороший костяк специалистов – это непростое дело. Идет отбор. Я беру и со стороны специалистов других, но считаю, что свои лучше. Они никуда не побегут, они никуда не уедут. И особенно, когда даешь уже жилье отдельное. Откровенно сказать, я к молодым специалистам отношусь не как председатель управления, а как отец. С любовью, с заботой. Если ты к ним вот так относишься, то и они к тебе. Считают, что я как руководитель забочусь о них. И они тем же самым отвечают.