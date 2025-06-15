Прямой эфир

В чём феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты

15 июня 2025 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
В чем залог качества продукции «Агрокомбината Снов»?

В чём феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты-2

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»: 
Залог любого качественного продукта – это сырье. У нас уже 25-30 лет доильные залы, где работает рука-манипулятор. И если вдруг что, корова сбила аппарат, он не попадет на землю. Рука-манипулятор удерживает доильный аппарат, поэтому получается качественное, чистое сырье. А раз чистое, качественное сырье, тогда будет и технология, и качественный продукт.

Если есть у некоторых предприятий проблема с реализацией продукции, то «сновская» продукция – это бренд. Мне не стыдно, порядка 4,5 миллиона банок консервы я продаю на сегодня в России, в Москве. Да, она не дешевая там, но ее покупают, проблем у них нет с реализацией.

В чём феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты-4

Александр Осенко:
Вы не единожды победители именно по качеству среди переработчиков.

Николай Радоман:
Среди конкурсов, где мы участвуем, мы всегда становились призерами, но самый главный приз, который мы уже подтверждаем в течение трех сроков, – это премия правительства.

Александр Осенко:
В чем все-таки феномен «Агрокомбината Снов»?

В чём феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты-6

Николай Радоман:
Самое главное, оно было, есть и будет в сельском хозяйстве, как говорят, кадры решают все. Имея специалистов в штате, у меня их немало, 196 человек, с высшим и средним специальным образованием, в хозяйстве работают 1 900 человек… Создать хороший костяк специалистов – это непростое дело. Идет отбор. Я беру и со стороны специалистов других, но считаю, что свои лучше. Они никуда не побегут, они никуда не уедут. И особенно, когда даешь уже жилье отдельное.

Откровенно сказать, я к молодым специалистам отношусь не как председатель управления, а как отец. С любовью, с заботой. Если ты к ним вот так относишься, то и они к тебе. Считают, что я как руководитель забочусь о них. И они тем же самым отвечают.

В чём феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты-8

Николай Радоман:
Преференции такие, что на заработанный рубль 70 копеек доплаты. Если ты участвуешь в нормальном развитии, вносишь что-то новое как специалист, то идет коэффициент. За новаторство – до 50 %.

Александр Осенко:
Какая средняя заработная плата у вас, если это не военная тайна?

Николай Радоман:
У нас тайн никаких нет. Средняя зарплата по хозяйству – 2 350 рублей.

# Интервью # Сельское хозяйство # Государственная политика в области сельского хозяйства # Николай Радоман # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре
14 июня 2025 19:02

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре

Победительницей конкурса молодых исполнителей в Молодечно стала Анна Воронко из Минской области
14 июня 2025 18:56

Победительницей конкурса молодых исполнителей в Молодечно стала Анна Воронко из Минской области

Лукашенко на полигоне в Брестской области: модернизация – немалые деньги, но беспилотники нужны
14 июня 2025 18:40

Лукашенко на полигоне в Брестской области: модернизация – немалые деньги, но беспилотники нужны