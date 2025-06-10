Аграрии Минской области заготовили 2,8 центнера корма для животных

Первый укос перешел экватор. Аграрии заготовили уже более 2,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прошли почти 60 % площадей с травами.

В хозяйстве «Агро-Оберег» Пуховичского района ежегодно ставят перед собой задачу – собрать для животных сочный и питательный корм. Для этого отвели свыше тысячи гектаров под травы. Здесь отдают предпочтение люцерне, так как культура богата на белок. Ежедневно задействованы 2 косилки, столько же измельчителей и 5 машин на отвозке. В этом сезоне планируют заготовить 18 тысяч тонн сенажа.

Николай Лепешко, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Оберег»: Скашиваю в день приблизительно около 50 гектаров. В зависимости от массы, от поля. В среднем 50, под 60 бывает. Как попадет, как техника, чтобы не подводило.

Петр Козак, директор сельхозпредприятия «Агро-Оберег»:

Много работаем, гибко. Смотрим по температуре, по влажности. Скашиваем разнотравье иногда для того, чтобы получить влажность сенажной траншеи 55-65 %. Люцерна – это очень энергетическое сырье, там много белка. Получается очень хороший выход на молоке, на привесах, на сохранности животных.

В хозяйстве «Агро-Оберег» Пуховичского района до 20 июня планируют завершить первый укос трав.