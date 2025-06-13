ЕС введёт новые пошлины на сельхозпродукцию из Беларуси и России

Совет ЕС утвердил пошлины на сельскохозяйственные продукты и удобрения из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве цели указывается уменьшение зависимости Евросоюза от такого импорта.

Новые меры должны вступить в силу с 1 июля. Предполагается, что повышение тарифов будет происходить постепенно, переходный период займет три года. Хотя последствия таких экономических ограничений для европейского агросектора очевидны уже сейчас. Так, Ассоциация фермеров ЕС призывала Еврокомиссию повременить с рестрикциями: повышение стоимости на удобрения ударит прежде всего по западным производителям сельхозпродукции и они опасаются, что обновленные пошлины подорвут сельское хозяйство.