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ЕС введёт новые пошлины на сельхозпродукцию из Беларуси и России

13 июня 2025 07:49
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Совет ЕС утвердил пошлины на сельскохозяйственные продукты и удобрения из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве цели указывается уменьшение зависимости Евросоюза от такого импорта.

ЕС введёт новые пошлины на сельхозпродукцию из Беларуси и России-2

Новые меры должны вступить в силу с 1 июля. Предполагается, что повышение тарифов будет происходить постепенно, переходный период займет три года. Хотя последствия таких экономических ограничений для европейского агросектора очевидны уже сейчас. Так, Ассоциация фермеров ЕС призывала Еврокомиссию повременить с рестрикциями: повышение стоимости на удобрения ударит прежде всего по западным производителям сельхозпродукции и они опасаются, что обновленные пошлины подорвут сельское хозяйство.

# Сельское хозяйство

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