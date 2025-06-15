Стоит ли белорусам волноваться за урожай из-за непогоды? Ответил председатель «Агрокомбината Снов»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сколько вы собираете центнеров зерновых с гектара?
Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:
98-100 последние годы.
Александр Осенко:
При средней урожайности по стране около сорока.
Николай Радоман:
Тридцать. В этом году у нас не есть хорошо. Была такая сушь, два месяца дождя не было, а сейчас заливает. Даже заготовка трав идет очень сложно.
Александр Осенко:
А нам стоит переживать за урожай?
Николай Радоман:
Частично что-то повлияет, но надеяться будем, что специалисты знания приложат, подкормки, защитные мероприятия, и все будет хорошо.
Почему председатель «Снов» отказался от акционирования и не пожалел? Узнали из первых уст.