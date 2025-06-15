Стоит ли белорусам волноваться за урожай из-за непогоды? Ответил председатель «Агрокомбината Снов»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Сколько вы собираете центнеров зерновых с гектара?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

98-100 последние годы.

Александр Осенко:

При средней урожайности по стране около сорока.

Николай Радоман:

Тридцать. В этом году у нас не есть хорошо. Была такая сушь, два месяца дождя не было, а сейчас заливает. Даже заготовка трав идет очень сложно.

Александр Осенко:

А нам стоит переживать за урожай?

Николай Радоман:

Частично что-то повлияет, но надеяться будем, что специалисты знания приложат, подкормки, защитные мероприятия, и все будет хорошо.