Тест-драйв – хозяйства Брестской области закупят 15 единиц тракторов МТЗ новой серии

У аграриев начался горячий сезон. В полях параллельно идут укосы трав, внесение удобрений и химпрополки. Без надежных помощников специалистам не обойтись – и об этом позаботился отечественный производитель. Новую серию легендарной техники «Беларус-82» презентовали на недавней международной выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, это уже далеко не выставочный экспонат – первые улучшенные модели поступили в хозяйства Брестской области. Всего до конца года планируют закупить 15 единиц. Как техника проходит проверку на прочность «полем», знает Кристина Протосовицкая.

Испытание на прочность. Этим полям кукурузы досталось – подморозило, а потом обрушилось несколько гроз с порывами ветра. Химпрополка поможет «царице полей» набраться сил, убирая конкурентов в виде сорняков. Один из технологичных этапов зачастую остается за кадром, но результат оценим все вместе – в богатом урожае. Кабина для механизатора в разгар сезона сродни офису, в котором приходится проводить до 12 рабочих часов. Если будни не упростить, то точно можно сделать их более комфортными.

Владислав Гриньков, механизатор сельхозпредприятия «Любань»:

Современная хорошая сидушка, удобная очень, кондиционер, мультимедиа, встроенная зарядка к телефону, цифровая панель. Все очень комфортно. Механизатор Владислав Гриньков ломает шаблоны. Городской парень с брестской пропиской загорелся идеей сесть за руль трактора. Удалось в хозяйстве «Любань» Кобринского района.

Владислав Гриньков:

После школы сразу работал, мне понравилось. И решил опять помочь родной стране. Хорошие условия труда, достойная оплата этого труда. Если ты со своей техникой дружишь, тогда у вас получается хороший тандем.

Как собирают легендарные тракторы «Беларус», механизатор увидел своими глазами. Прежде чем – так совпало – получил ключи от образца новой серии. Владислав Гриньков:

30 декабря я поехал на экскурсию на завод, я с собой еще привозил друга из Польши. Понравилось, мы часа 3 по заводу ходили, сувениров набрали. Мы были именно там, где конвейер сборки и выходят готовые тракторы.