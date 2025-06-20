В Польше требуют от правительства немедленно открыть погранпереходы с Беларусью

В Польше вновь призвали снять блокировку границы с Беларусью. Накануне предприниматели Подлясского воеводства потребовали от правительства Дональда Туска немедленно открыть погранпереходы в Кузнице и Бобровниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатором стала польская оппозиционная партия «Конфедерация». Представитель объединения заявил, что закрытие границ нанесло сокрушительный удар по местному бизнесу: розничные продажи в Подлясском воеводстве сократились более чем на 5 %. Это привело к убыткам в миллиард злотых. На фоне этого правительство обвиняется в бездействии и отсутствии помощи предпринимателям.
Как житель Подлясья, который любит свою землю, я хочу сказать, что мы не можем вечно стоять в стороне и смотреть на то, что лидеры партии «Гражданская платформа» кормят нас пустыми обещаниями. Если вы не в состоянии повлиять на ситуацию и поддержать свой народ, то зачем вы тогда вообще занимаете свои должности.
Хотя Подлясское воеводское управление объявило о выплате местным компаниям в нынешнем году компенсации в размере 9 миллионов злотых, «Конфедерация» оценивает это лишь как символическую помощь по сравнению с реальными потребностями. Напомним, два месяца назад в Польше состоялся марш протеста из-за закрытых границ. Также предприниматели подали в суд на правительство страны, в надежде добиться больших выплат.