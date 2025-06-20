В Польше требуют от правительства немедленно открыть погранпереходы с Беларусью

В Польше вновь призвали снять блокировку границы с Беларусью. Накануне предприниматели Подлясского воеводства потребовали от правительства Дональда Туска немедленно открыть погранпереходы в Кузнице и Бобровниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором стала польская оппозиционная партия «Конфедерация». Представитель объединения заявил, что закрытие границ нанесло сокрушительный удар по местному бизнесу: розничные продажи в Подлясском воеводстве сократились более чем на 5 %. Это привело к убыткам в миллиард злотых. На фоне этого правительство обвиняется в бездействии и отсутствии помощи предпринимателям.