Финляндия планирует отказаться от обязательств по Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Европа продолжает возвращаться к арсеналу, который признан варварским во многих странах мира. Так, Финляндия, вслед за странами Прибалтики, планирует отказаться от обязательств по Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение утвердил парламент. Однако необходимо еще согласие президента. После этого запрос должен быть направлен генеральному секретарю ООН. Напомним, процесс выхода из Оттавской конвенции уже начали в Литве, Латвии и Польше. Власти этих стран сообщили о якобы существенном росте военных угроз государствам, граничащим с Беларусью и Россией.