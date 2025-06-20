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Финляндия планирует отказаться от обязательств по Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

20 июня 2025 06:24
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Европа продолжает возвращаться к арсеналу, который признан варварским во многих странах мира. Так, Финляндия, вслед за странами Прибалтики, планирует отказаться от обязательств по Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия планирует отказаться от обязательств по Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин-2

Решение утвердил парламент. Однако необходимо еще согласие президента. После этого запрос должен быть направлен генеральному секретарю ООН. Напомним, процесс выхода из Оттавской конвенции уже начали в Литве, Латвии и Польше. Власти этих стран сообщили о якобы существенном росте военных угроз государствам, граничащим с Беларусью и Россией.

# Международная политика

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