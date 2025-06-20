Петровский о Дне памяти и скорби: для тех, кто пытается нам навязать этот день на 9 Мая, это попытка их реванша

Для некоторых, вот тех, кто пытается нам на 9 Мая такой ярлык навесить, на самом-то деле в их глубинах душ этот день (навязать на 9 Мая) – попытка их реванша.