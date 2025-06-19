Литовские фермеры заблокировали центр Вильнюса из-за повышения налогов

Это может привести к массовому разорению хозяйств, которые и так из последних сил борются за свое существование. Возмущение аграриев вызвал тот факт, что вместо поддержки правительство фактически уничтожает сельское хозяйство новыми налогами. Власти решили закрыть бюджетные дыры за счет тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны. Протестующие украсили технику плакатами: «Что посеете, то отнимут налоги». Но это не последняя неприятность для фермеров. Появились сообщения о том, что власти намерены повысить и акцизы на топливо. Организаторы акции сообщили, что это лишь предупредительная акция и протесты будут продолжаться.