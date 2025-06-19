Прямой эфир

Литовские фермеры заблокировали центр Вильнюса из-за повышения налогов

19 июня 2025 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несколько тысяч фермеров и сотни тракторов взяли в осаду центр Вильнюса и здание Сейма. Причиной недовольства послужили планы правительства повысить налоги с доходов аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские фермеры заблокировали центр Вильнюса из-за повышения налогов-2

Это может привести к массовому разорению хозяйств, которые и так из последних сил борются за свое существование. Возмущение аграриев вызвал тот факт, что вместо поддержки правительство фактически уничтожает сельское хозяйство новыми налогами. Власти решили закрыть бюджетные дыры за счет тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны. Протестующие украсили технику плакатами: «Что посеете, то отнимут налоги». Но это не последняя неприятность для фермеров. Появились сообщения о том, что власти намерены повысить и акцизы на топливо. Организаторы акции сообщили, что это лишь предупредительная акция и протесты будут продолжаться.

# Протесты # Сельское хозяйство # Латвия

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице на юге страны
19 июня 2025 11:02

Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице на юге страны

Вопрос в одном. Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
19 июня 2025 10:44

Вопрос в одном. Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

МО РФ: ВС России сбили за ночь более 80 дронов ВСУ
19 июня 2025 10:39

МО РФ: ВС России сбили за ночь более 80 дронов ВСУ