В Минской области скосили больше половины площадей трав. Кто в лидерах уборочной?

Косовица продолжает набирать обороты. Несмотря на капризы погоды, аграрии в поле каждый день. Только в Копыльском районе необходимо скосить свыше 21,5 тысячи гектаров многолетних трав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Больше половины площадей уже пройдено. Один из лидеров уборочной кампании – сельхозпредприятие «Пионер-Агро».

Зеленая жатва на полях сельхозпредприятия «Пионер-Агро» в самом разгаре. Маленькое начало большой уборочной кампании. Первый укос многолетних трав особенно важен для сельского хозяйства – в этот период будущий сенаж наиболее питательный и сочный. Из 1400 гектаров половина – это люцерна, у которой нет конкурентов среди бобовых. Трудовой десант из опытных механизаторов работает слаженно.

Виктор Монетин, механизатор сельхозпредприятия «Пионер-Агро»:

В 7 утра приходим на мастерские, делаем техническое обслуживание, берем путевки, заправляемся, едем на поле, где-то в часов 8 уже здесь. До 19:00 косим.

Дожди, кстати, не помеха, если они не проливные. Главное в этой работе – скорость. После того как траву скосили и сгребли, комбайну-подборщику нужно очень оперативно ее измельчить и наполнить кузов уже готовой зеленой массой.