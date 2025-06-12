Прямой эфир

В Минской области скосили больше половины площадей трав. Кто в лидерах уборочной?

12 июня 2025 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Косовица продолжает набирать обороты. Несмотря на капризы погоды, аграрии в поле каждый день. Только в Копыльском районе необходимо скосить свыше 21,5 тысячи гектаров многолетних трав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Больше половины площадей уже пройдено. Один из лидеров уборочной кампании – сельхозпредприятие «Пионер-Агро».

Сколько кормов заготовят на зиму – материал Дарьи Авсюк.

В Минской области скосили больше половины площадей трав. Кто в лидерах уборочной?-2

Зеленая жатва на полях сельхозпредприятия «Пионер-Агро» в самом разгаре. Маленькое начало большой уборочной кампании. Первый укос многолетних трав особенно важен для сельского хозяйства – в этот период будущий сенаж наиболее питательный и сочный. Из 1400 гектаров половина – это люцерна, у которой нет конкурентов среди бобовых. Трудовой десант из опытных механизаторов работает слаженно.

В Минской области скосили больше половины площадей трав. Кто в лидерах уборочной?-4

Виктор Монетин, механизатор сельхозпредприятия «Пионер-Агро»:
В 7 утра приходим на мастерские, делаем техническое обслуживание, берем путевки, заправляемся, едем на поле, где-то в часов 8 уже здесь. До 19:00 косим. 

Дожди, кстати, не помеха, если они не проливные. Главное в этой работе – скорость. После того как траву скосили и сгребли, комбайну-подборщику нужно очень оперативно ее измельчить и наполнить кузов уже готовой зеленой массой.

В Минской области скосили больше половины площадей трав. Кто в лидерах уборочной?-6

Дарья Авсюк, корреспондент:
Технику на заготовку кормов задействовали по максимуму. 5 косилок и 4 единицы техники работают на сгребании и подборке трав, ежедневно не меньше 15 – на отвозке зеленой массы.

Микс сочных трав сразу же везут на закладку в траншеи. Уже есть 5 тысяч тонн сенажа. А общий план кормозаготовки составляет 26 тысяч тонн.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Дарья Авсюк # Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская делегация посетила открытие центра для детей с ограниченными возможностями в Уфе
12 июня 2025 13:37

Белорусская делегация посетила открытие центра для детей с ограниченными возможностями в Уфе

Лукашенко: когда-то все прятались от этого термина, но мною было жёстко введено понятие «идеология»
12 июня 2025 13:36

Лукашенко: когда-то все прятались от этого термина, но мною было жёстко введено понятие «идеология»

Требование было одно – написать пронзительные стихи. Как создавалась песня «От героев былых времён»
12 июня 2025 12:28

Требование было одно – написать пронзительные стихи. Как создавалась песня «От героев былых времён»