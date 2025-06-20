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Белорусские и зарубежные реконструкторы 22 июня воссоздадут ключевые моменты обороны Брестской крепости

20 июня 2025 05:59
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На рассвете 22 июня белорусские и зарубежные реконструкторы воссоздадут ключевые моменты обороны Брестской крепости. Основная масса участников заселится в полевой лагерь уже сегодня, 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские и зарубежные реконструкторы 22 июня воссоздадут ключевые моменты обороны Брестской крепости-2

Впервые реконструкцию обороны легендарной цитадели над Бугом провели в 2011 году. С тех пор она стала неотъемлемой частью мероприятий в Бресте ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. На этот раз участие примут около 600 человек. К представителям белорусских военно-исторических клубов и творческих коллективов присоединятся единомышленники из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Во время реконструкции намерены задействовать танк, бронеавтомобиль, автомобили, мотоциклы, самолет АН-2, кавалерию. Будут использовать пиротехнику.

# Великая Отечественная война # Брестская крепость

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