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В 2025 в Минской области построят порядка 30 новых МТК

17 июня 2025 14:19
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Современные технологии, оборудование и подходы. В Минской области возведут около 30 новых молочно-товарных комплексов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Условия содержания животных на них должны быть такими, чтобы поголовье было здоровое, ведь это залог высоких удоев. Такая задача стоит перед сельхозпроизводителями. Один из масштабных объектов возводят сейчас и в Клецком районе.

Комплекс сможет разместить 3 тысячи голов дойного стада. Здания просторные, хорошо вентилируемые, в них много естественного света. В местах отдыха животных – резиновые маты, которые пришли на смену соломенной подстилке. Но главное – доильно-молочный блок. Здесь будет зал карусельного типа. Система представляет собой подвижную платформу с боксами для поголовья. Одновременно здесь смогут доить 72 коровы.

В 2025 в Минской области построят порядка 30 новых МТК-2

Александр Плешевич, начальник сельхозфилиала «Клецкий»:
Здесь около 50 новых рабочих мест организуется, потому что здесь нужны и операторы машинного доения, и слесари, и ветврачи, и зоотехники, заведующий фермой. Сегодня мы доим на корову 23,8 литра. По прошлому году мы надоили 7400. Планы у нас – выйти на показатели 8000-9000, около 10000 удой получить на корову на этом комплексе. 

С выходом нового МТК на полную мощность общее поголовье коров в хозяйстве возрастет до 3600. При полной загрузке сельхозфилиал «Клецкий» сможет производить около 70 тонн «белого золота» в сутки.

# Сельское хозяйство

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