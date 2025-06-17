В 2025 в Минской области построят порядка 30 новых МТК

Современные технологии, оборудование и подходы. В Минской области возведут около 30 новых молочно-товарных комплексов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Условия содержания животных на них должны быть такими, чтобы поголовье было здоровое, ведь это залог высоких удоев. Такая задача стоит перед сельхозпроизводителями. Один из масштабных объектов возводят сейчас и в Клецком районе.

Комплекс сможет разместить 3 тысячи голов дойного стада. Здания просторные, хорошо вентилируемые, в них много естественного света. В местах отдыха животных – резиновые маты, которые пришли на смену соломенной подстилке. Но главное – доильно-молочный блок. Здесь будет зал карусельного типа. Система представляет собой подвижную платформу с боксами для поголовья. Одновременно здесь смогут доить 72 коровы.