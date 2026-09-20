Прямой эфир

Новости по тегу #Необычное

Аграрная сенсация сезона! Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны
20 сентября 2026 17:23

Аграрная сенсация сезона! Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны

Депутат Сейма Польши начала лаять во время выступления вице-премьера и министра обороны
05 сентября 2026 18:06

Депутат Сейма Польши начала лаять во время выступления вице-премьера и министра обороны

В Дубае открыли улицу, на которой дождь идет круглый год
08 августа 2026 08:03

В Дубае открыли улицу, на которой дождь идет круглый год

Задел авто и скрылся – робот-доставщик устроил ДТП в Москве
09 июля 2026 12:07

Задел авто и скрылся – робот-доставщик устроил ДТП в Москве

Белоруска создает кастомные вещи и уже готовит коллекцию к Славянскому базару – показываем изделия
30 марта 2026 08:27

Белоруска создает кастомные вещи и уже готовит коллекцию к Славянскому базару – показываем изделия

Отпугивает нечистую силу – как чеснок использовали наши предки, рассказал эксперт
27 марта 2026 16:11

Отпугивает нечистую силу – как чеснок использовали наши предки, рассказал эксперт

Как очистить дом от негативной энергии – рассказала мастер эзотерических практик
27 марта 2026 16:08

Как очистить дом от негативной энергии – рассказала мастер эзотерических практик

Через 15 мин. перестала болеть голова. Как кошка защитила хозяйку от негативной энергии – необычная история
19 марта 2026 13:58

Через 15 мин. перестала болеть голова. Как кошка защитила хозяйку от негативной энергии – необычная история

Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович
03 марта 2026 08:25

Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович

Белоруска создает авторские игрушки в стиле «Тедди»! Побывали в мастерской и показываем необычные работы
02 марта 2026 11:59

Белоруска создает авторские игрушки в стиле «Тедди»! Побывали в мастерской и показываем необычные работы

Нашли могилу Пушкина в Могилеве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой
01 марта 2026 07:22

Нашли могилу Пушкина в Могилеве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой

Стоит ли бояться пятницы 13-го? Нумеролог рассказала, чего ожидать от этого дня
13 февраля 2026 08:04

Стоит ли бояться пятницы 13-го? Нумеролог рассказала, чего ожидать от этого дня