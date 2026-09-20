Новости по тегу #Необычное

Эта тыква точно не превратится в карету, а вот набрать еще килограммов 30 ей точно под силу.
Варшава сегодня подает политический голос весьма специфически. В Сейме во время очередного заседания раздался собачий лай.
Необычную локацию длиной в 1 километр обустроили на искусственном архипелаге «Мир».
Выполнив заказ, робот отъезжал от жилого дома и по неосторожности задел стоявший на парковке автомобиль.
От Колядок и Купалья до Дожинок и Спаса. В творчестве талантливого художника и педагога Марии Кисель поет малая родина.
Считалось, что он отгоняет злых духов. Всюду вешали головки чеснока. В свадебных обрядах часто в косы невест заплетали чеснок.
Травы вешали в доме, клали в постель, добавляли в веники для бани. Окуривали дом, хлев, скот.
Обычно таблетки я не пью. В этот раз прямо сильно болела. Кошка подошла и начала вокруг лица водить своей мордой, нюхать меня.
Кстати, это хорошая идея подарка для тех, у кого уже все есть.
Талантливая минчанка Елена Петрович волшебном мире Тедди оказалась неслучайно. Долго к этому шла и всему училась сама. Сказочное хобби поддержала вся семья.
«Мы обратили внимание, что это XIX век», – рассказала гостья проекта «Рецепт настоящего белоруса».
Пятница 13-е. Тот самый день, которого некоторые опасаются, мы решили встретить во всеоружии и с отличным настроением. Сегодня у нас особенная гостья, которая докажет, даже в самый необычный день можно найти поводы для радости и вдохновения.
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