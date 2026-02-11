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Каждая история – уникальная. Белоруска создаёт аудиосказки для детей с голосами их родных

11 февраля 2026 08:26
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Белоруска Анна Грабцевич оживляет сказки, записывая их голосами родных, мам, пап, бабушек и дедушек. Что за история стоит за этим проектом? И почему в эпоху высоких технологий детям так важно слышать голос родных? Поговорили об этом с создательницей персонализированных аудиосказок.

Александр Стасевич, ведущий:
Как родилась идея создавать сказки голосами родных? Какая-то личная история этому предшествовала? 

Каждая история – уникальная. Белоруска создаёт аудиосказки для детей с голосами их родных-2

Анна Грабцевич, сказочница:
У меня родился сын, сразу взгляд на мир сильно изменился. Я поняла, что для ребенка крайне важно слышать голос мамы, голос папы, бабушек, дедушек. Даже с самого раннего возраста, когда они еще плохо видят, они уже идентифицируют эти интонации. И благодаря им, благодаря этим голосам, они чувствуют себя в безопасности. У меня есть определенная предыстория. Я раньше проводила свадебные церемонии, объявляла мужем и женой. И для каждой влюбленной пары я писала их историю любви персональную. И вот, когда родился Тимоша, мой сын, я поняла, что было бы здорово писать персональные сказки для конкретного малыша, чтобы он слышал эту историю и узнавал в ней себя. А когда туда можно добавить еще и родных, это же невероятно будоражит фантазию. 

Подробности в видео

# Необычное # Александр Меженный # Хобби # Дети # Александра Каштанова # Александр Стасевич

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