Каждая история – уникальная. Белоруска создаёт аудиосказки для детей с голосами их родных

Анна Грабцевич, сказочница:

У меня родился сын, сразу взгляд на мир сильно изменился. Я поняла, что для ребенка крайне важно слышать голос мамы, голос папы, бабушек, дедушек. Даже с самого раннего возраста, когда они еще плохо видят, они уже идентифицируют эти интонации. И благодаря им, благодаря этим голосам, они чувствуют себя в безопасности. У меня есть определенная предыстория. Я раньше проводила свадебные церемонии, объявляла мужем и женой. И для каждой влюбленной пары я писала их историю любви персональную. И вот, когда родился Тимоша, мой сын, я поняла, что было бы здорово писать персональные сказки для конкретного малыша, чтобы он слышал эту историю и узнавал в ней себя. А когда туда можно добавить еще и родных, это же невероятно будоражит фантазию.

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