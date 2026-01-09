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Вечная борьба добра и зла – зачем человечеству сказки, узнали у эксперта

09 января 2026 16:54
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Сказка берегла то, что невозможно было записать. В ней сохранялись представления о добре и зле, допустимом и запретном, своем и чужом. Через устное повествование народ передавал не только истории, но и правила выживания. Сказка была формой коллективной памяти, в которой отражался опыт многих поколений, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Вечная борьба добра и зла – зачем человечеству сказки, узнали у эксперта-2

Юрий Ясевич, ксендз, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:
В общем народном фольклоре мы можем замечать много именно сказок, которые передают какой-то смысл. Смысл вечной борьбы добра и зла, что добро всегда побеждает зло. Мы можем в сказках замечать именно персонажей, события в этом аспекте аллегорическом для того, чтобы человеку более правильно поднести конкретное понятие. Именно для правильного понимание добра и зла, тоже для правильного воспитания человека.

Подробности в видео.

# Книги # Необычное

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