Вечная борьба добра и зла – зачем человечеству сказки, узнали у эксперта

Сказка берегла то, что невозможно было записать. В ней сохранялись представления о добре и зле, допустимом и запретном, своем и чужом. Через устное повествование народ передавал не только истории, но и правила выживания. Сказка была формой коллективной памяти, в которой отражался опыт многих поколений, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Юрий Ясевич, ксендз, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:

В общем народном фольклоре мы можем замечать много именно сказок, которые передают какой-то смысл. Смысл вечной борьбы добра и зла, что добро всегда побеждает зло. Мы можем в сказках замечать именно персонажей, события в этом аспекте аллегорическом для того, чтобы человеку более правильно поднести конкретное понятие. Именно для правильного понимание добра и зла, тоже для правильного воспитания человека.