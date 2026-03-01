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Нашли могилу Пушкина в Могилеве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой

01 марта 2026 07:22
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь Галина Беляева.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
У вас есть проект «Некрополь Беларуси». 

Спасибо Президенту за радость в глазах отца – трогательная история от заслуженного учителя Беларуси.

Нашли могилу Пушкина в Могилеве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой-2

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь:
В 2013 году на одном из уроков истории мы услышали информацию о том, что на одном из кладбищ Могилева похоронен Александр Пушкин. Поскольку я прививала детям навык исследовательской деятельности, я призналась, что такая информация у меня есть. Ребята сказали: давайте поищем. 

Захоронение мы нашли. Был похоронен младенец. И мы обратили внимание, что это XIX век. А затем посмотрели, что рядом еще одно интересное захоронение. 

Нашли могилу Пушкина в Могилеве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой-4

Галина Беляева:
Памятник очень помпезный. И мы подумали с ребятами, что давайте попробуем переписать, перефотографировать, сделать картотеку таких памятников и узнаем, а кто на самом деле здесь похоронен, потому что люди достаточно необычные. 

На сайте «Некрополь Беларуси» я размещаю информацию о найденных, переписанных захоронениях, собираю все до 1945 года. У пользователей соцсетей есть возможность написать мне письмо. Не проходит и недели, чтобы я не получала письмо с просьбой найти деда, прадеда.

За последние полгода мы смогли назвать место захоронения шести семьям. Многие из них приезжали, возлагали цветы. Бывали ситуации, когда солдаты были захоронены, но с течением времени фамилии терялись. И мы находили документы, доказывали, где захоронен солдат.

# Интервью # История # Необычное # Галина Беляева # Александр Осенко

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