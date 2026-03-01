Нашли могилу Пушкина в Могилеве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь Галина Беляева. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

У вас есть проект «Некрополь Беларуси». Спасибо Президенту за радость в глазах отца – трогательная история от заслуженного учителя Беларуси.

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь:

В 2013 году на одном из уроков истории мы услышали информацию о том, что на одном из кладбищ Могилева похоронен Александр Пушкин. Поскольку я прививала детям навык исследовательской деятельности, я призналась, что такая информация у меня есть. Ребята сказали: давайте поищем. Захоронение мы нашли. Был похоронен младенец. И мы обратили внимание, что это XIX век. А затем посмотрели, что рядом еще одно интересное захоронение.