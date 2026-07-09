Задел авто и скрылся – робот-доставщик устроил ДТП в Москве

В Москве по адресу улица Базовская, 14, произошло ДТП с участием робота-доставщика. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях, сообщает РБК.

Выполнив заказ, робот отъезжал от жилого дома и по неосторожности задел стоявший на парковке автомобиль. Робот-доставщик решил скрыться с места происшествия, просто развернувшись и уехав. Это первый подобный прецедент в России.

Представители сервиса доставки дали свой комментарий об инциденте. В нем они сообщили, что правила ПДД заложены в алгоритм робота и он работает, соответствуя им. В случае любой нестандартной ситуации сервис выразил готовность принять необходимые меры. Также было отмечено, что все роботы-доставщики имеют страховку, которая покроет ущерб до 500 тысяч российских рублей. Размер компенсации будет зависеть от обстоятельств конкретного случая.

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