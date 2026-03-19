Через 15 мин. перестала болеть голова. Как кошка защитила хозяйку от негативной энергии – необычная история

Михаил Свито, ведущий: Расскажите вашу историю, как кошка приняла такой мощный удар на себя, когда вам было плохо.

Они живут рядом с нами. Их можно встретить в общественном транспорте, в поликлинике, в общей очереди в магазине. Казалось бы, ничего такого – вы пообщались с человеком, но после общения чувствуете себя как выжатый лимон. О том, как защититься от энергетических вампиров, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ирина Аферонок, сталкивалась с энергетическими вампирами:

После встречи с одним человеком я пришла домой, прилегла на диван. У меня очень сильно болела голова. Я предполагала, из-за чего она болит. Из-за тяжелой встречи и человека тяжелого, который был рядом со мной на протяжении долгого времени. Я прилегла. Обычно таблетки я не пью. В этот раз прямо сильно болела. Кошка ко мне обычно ложится сюда. Тут она прямо подошла и начала вокруг лица водить своей мордой, нюхать меня. У нее потекли сопли. Мне прямо уже интересно стало.

Михаил Свито:

Прямо у нее в процессе здесь и сейчас потекли уже сопли?

Ирина Аферонок:

Она меня прямо обмазала так немножко. Я немножко сторонюсь, думаю: не буду ей мешать. Что она делает тут со мной? Впервые такое было. Один раз на самом деле такое было. Тут она резко с меня спрыгивает и начинает тошнить. Она вытошнила. Наверное, минут через 15-20 у меня перестала болеть голова.

Наталья Надольская:

Что это был за человек, с которым вы общались? Почему он произвел на вас такое действие?