Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович

Помните свою комнату из детства? Обои в цветочек, ковер на стене, бабушкин сервант. А что, если можно было бы не просто вспомнить, а увидеть ее своими глазами? Вот такую, как на ладони. Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь умеет останавливать время и помещать его в миниатюрные коробочки. В студии – мастер Екатерина Устинович, которая создает румбоксы. Ее работы разлетаются по всей стране и даже попадают к звездам. Как маленький домик может стать большой мечтой? Поговорили с автором уникальных работ. Александр Стасевич, ведущий:

Румбоксы для Беларуси – это пока новинка. Как вы к этому пришли?

Екатерина Устинович, мастер по изготовлению румбоксов:

Когда я была в декрете с дочкой, я создала для нее первый миниатюрный кукольный домик. Он был высокодетализированный, там была кукольная мебель, еда и так далее. Однажды ко мне обратилась актриса театра, она заказала советскую комнату, советский Новый год для спектакля. Этот румбокс вызвал большой отклик у моей аудитории, и люди стали заказывать комнаты по своим воспоминаниям из детства. Таким образом родился этот проект. Это было 7 лет назад. Илья Нечаев, ведущий:

Сколько нужно времени, чтобы создать такую комнату?

Екатерина Устинович:

Около недели уходит на создание одной комнаты. Но работы бывают разные, бывают более сложные проекты, могут занимать до нескольких месяцев. Илья Нечаев:

У вас есть «звездные» клиенты. Расскажите о них. Екатерина Устинович:

Мы делали миниатюру для Максима Фадеева, для Вани Дмитриенко воссоздавали его концерт в миниатюре.

Екатерина Устинович:

Для Niletto делали миниатюрную комнату дома его мамы с фигурками.

Екатерина Устинович:

Алина Загитова – для нее мы делали ее олимпийское выступление в Японии, где она завоевала золотую медаль.