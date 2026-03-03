Прямой эфир

Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович

03 марта 2026 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помните свою комнату из детства? Обои в цветочек, ковер на стене, бабушкин сервант. А что, если можно было бы не просто вспомнить, а увидеть ее своими глазами? Вот такую, как на ладони. Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь умеет останавливать время и помещать его в миниатюрные коробочки.

В студии – мастер Екатерина Устинович, которая создает румбоксы. Ее работы разлетаются по всей стране и даже попадают к звездам. Как маленький домик может стать большой мечтой? Поговорили с автором уникальных работ. 

Александр Стасевич, ведущий:
Румбоксы для Беларуси – это пока новинка. Как вы к этому пришли? 

Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович-2

Екатерина Устинович, мастер по изготовлению румбоксов:
Когда я была в декрете с дочкой, я создала для нее первый миниатюрный кукольный домик. Он был высокодетализированный, там была кукольная мебель, еда и так далее. 

Однажды ко мне обратилась актриса театра, она заказала советскую комнату, советский Новый год для спектакля. Этот румбокс вызвал большой отклик у моей аудитории, и люди стали заказывать комнаты по своим воспоминаниям из детства. Таким образом родился этот проект. Это было 7 лет назад. 

Илья Нечаев, ведущий:
Сколько нужно времени, чтобы создать такую комнату? 

Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович-4

Екатерина Устинович:
Около недели уходит на создание одной комнаты. Но работы бывают разные, бывают более сложные проекты, могут занимать до нескольких месяцев. 

Илья Нечаев:
У вас есть «звездные» клиенты. Расскажите о них. 

Екатерина Устинович:
Мы делали миниатюру для Максима Фадеева, для Вани Дмитриенко воссоздавали его концерт в миниатюре. 

Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович-6

Екатерина Устинович:
Для Niletto делали миниатюрную комнату дома его мамы с фигурками.

Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович-8

Екатерина Устинович:
Алина Загитова – для нее мы делали ее олимпийское выступление в Японии, где она завоевала золотую медаль. 

Белоруска создала румбоксы для Максима Фадеева, Вани Дмитриенко и Niletto – пообщались с Екатериной Устинович-10

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Необычное # Александр Стасевич # Александра Каштанова

Другие новости рубрики

Все новости
Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа
03 марта 2026 08:16

Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа

В Гродно рабочие очищают деревья от омелы
03 марта 2026 08:11

В Гродно рабочие очищают деревья от омелы

Две минчанки арестованы. Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции
03 марта 2026 08:02

Две минчанки арестованы. Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции