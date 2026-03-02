Белоруска создает авторские игрушки в стиле «Тедди»! Побывали в мастерской и показываем необычные работы

Добро пожаловать в мастерскую плюшевых друзей. Ее хозяйка – талантливая минчанка Елена Петрович. Рисовала и мастерила с малых лет. Пример был перед глазами – мама-вязальщица. Закончила художественную школу, Академию искусств и стала графическим дизайнером. В волшебном мире Тедди оказалась неслучайно. Долго к этому шла и всему училась сама.

Елена Петрович, теддист: В течение нескольких лет готовилась, смотрела мастеров, вдохновлялась. Купила выкройки для начала. В определенный момент я подумала, что мне хочется попробовать миниатюру. С каждой игрушкой веду диалог. Добиваюсь того момента, когда вижу, что он уже живой, такой, как я его представляю.

Сказочное хобби поддержала вся семья. За четыре года уровень мастерства вырос в разы, но нет предела совершенству. Абсолютно все (от эскизов до выкроек и нарядов) создает сама. В ее руках каждый раз рождается новый образ, а стиль уже узнаваем на выставках.

Заяц-аристократ, ослик-путешественник, соня-мышонок. Милота зашкаливает и вызывает самые приятные эмоции. Как истинный эстет и визуал, Елена находит вдохновение рядом.

Елена Петрович:

Профессионального образования швеи у меня нет. Подбираешь комплект тканей для каждой игрушки под цвет глаз, шерсти. Глазки стеклянные. Делаю дополнительно веки из замши.

Мне интересно делать разные игрушки. Накануне Хэллоуина мне захотелось сделать каких-то монстриков, но в своем стиле, чтобы они были добряками, не страшными. Я их называю чудики.

Кстати, у нашей героини в детстве было трое любимых мишек. С ними было нестрашно засыпать. Возможно, спустя много лет они и стали источником вдохновения.