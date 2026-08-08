В Дубае открыли улицу, на которой дождь идет круглый год

Настоящий оазис посреди пустыни. В Дубае появилась пешеходная улица, где круглый год идут дожди – причем даже когда на улице плюс 47, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычную локацию длиной в 1 километр обустроили на искусственном архипелаге «Мир». За погоду здесь отвечает автоматика: температуру удерживают на отметке в плюс 27 градусов, а специальные установки то и дело создают прохладную изморось. Интенсивность можно менять в один клик: от легкого грибного дождя до мощного тропического ливня. Более того, проект рассчитан на любой сезон. Зимой эти же генераторы будут засыпать дубайскую улицу настоящим снегом.