Стоит ли бояться пятницы 13-го? Нумеролог рассказала, чего ожидать от этого дня

Пятница 13-е. Тот самый день, которого некоторые опасаются, мы решили встретить во всеоружии и с отличным настроением. Сегодня у нас особенная гостья, которая докажет, даже в самый необычный день можно найти поводы для радости и вдохновения.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – нумеролог Анастасия Громадцова.

Александра Каштанова, ведущая:

Сразу же хочется спросить о пятнице 13-го. Многие боятся этого дня, верят, что он принесет какие-то невзгоды. Кто-то вообще не выходит из дома, не прикасается ни к чему, пережидает. Стоит ли вообще бояться этого числа и что в себе несет цифра 13?