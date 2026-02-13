Стоит ли бояться пятницы 13-го? Нумеролог рассказала, чего ожидать от этого дня

Пятница 13-е. Тот самый день, которого некоторые опасаются, мы решили встретить во всеоружии и с отличным настроением. Сегодня у нас особенная гостья, которая докажет, даже в самый необычный день можно найти поводы для радости и вдохновения.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – нумеролог Анастасия Громадцова.
Александра Каштанова, ведущая:
Сразу же хочется спросить о пятнице 13-го. Многие боятся этого дня, верят, что он принесет какие-то невзгоды. Кто-то вообще не выходит из дома, не прикасается ни к чему, пережидает. Стоит ли вообще бояться этого числа и что в себе несет цифра 13?
Анастасия Громадцова, нумеролог:
Я думаю, что это все исходит из того, что есть колода Таро, и там 13 число – это аркан, называется он смерть. И, скорее всего, из-за этого и возникают эти страшилки. Хотя на самом деле эта цифра очень классная, правильно вы заметили, потому что она несет в себе трансформацию. Те события, те ситуации, которые у нас возникают даже хотя бы в пятницу 13-го, всегда нужно рассматривать с позитивной точки зрения и смело идти в новое, потому что это трансформация внутренняя. Могут произойти те события, которые повлияют на вашу жизнь таким образом, что через год вы скажете, да ладно, неужели такое со мной могло случиться?
Подробности в видео.