Отпугивает нечистую силу – как чеснок использовали наши предки, рассказал эксперт

Особое место в славянской традиции занимал чеснок. Считалось, что его запах отпугивает нечистую силу, вампиров и упырей. Чеснок развешивали у дверей, вплетали в венки и клали в колыбель к младенцам. С точки зрения современной науки, чеснок действительно полезен. Он выделяет фитонциды – летучие вещества, которые убивают бактерии и грибки, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Сергей Каун, старший преподаватель кафедры источниковедения исторического факультета БГУ:

Чеснок пришел к нам в IX веке, перед тем как пришло христианство. Чеснок не всегда присутствовал на наших землях. Считалось, что он отгоняет злых духов, в первую очередь каких-либо упырей – будущих вампиров. Всюду вешали головки чеснока. Всюду развешивали зубчики чеснока. Самое интересное, что даже в свадебных обрядах очень часто в косы невест заплетали чеснок от плохого сглаза, от дурного глаза.