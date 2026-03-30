Белоруска создает кастомные вещи и уже готовит коллекцию к Славянскому базару – показываем изделия

От Колядок и Купалья до Дожинок и Спаса. В творчестве талантливого художника и педагога Марии Кисель поет малая родина. На работу в Клецке Центр культуры она спешит, как на праздник. Воспитывает таланты в кружке «Скарбница», клубе «Арт-стиль» и создает красоту каждый день. Одаренная и окрыленная.

Мария Кисель, методист по народному творчеству Клецкого районного центра культуры:

С девочками посоветовались и решили, что сделаем коллекцию красивых расписных платьев «Каляровыя вобразы Клецкага краю». Расписывали акриловыми красками, прорабатывали утюгом, чтобы краска не смывалась. У нас в коллекции уже 12 платьев расписных – взрослые и 12 детских платьев. Почти каждый месяц мы выступаем на районных мероприятиях. Также мы брали с собой, чтобы показать на Славянском базаре.

Люди восхищаются, хотят купить, но мы пока на продажу не делаем.