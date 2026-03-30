Белоруска создает кастомные вещи и уже готовит коллекцию к Славянскому базару – показываем изделия
От Колядок и Купалья до Дожинок и Спаса. В творчестве талантливого художника и педагога Марии Кисель поет малая родина. На работу в Клецке Центр культуры она спешит, как на праздник. Воспитывает таланты в кружке «Скарбница», клубе «Арт-стиль» и создает красоту каждый день. Одаренная и окрыленная.
Мария Кисель, методист по народному творчеству Клецкого районного центра культуры:
С девочками посоветовались и решили, что сделаем коллекцию красивых расписных платьев «Каляровыя вобразы Клецкага краю». Расписывали акриловыми красками, прорабатывали утюгом, чтобы краска не смывалась. У нас в коллекции уже 12 платьев расписных – взрослые и 12 детских платьев. Почти каждый месяц мы выступаем на районных мероприятиях. Также мы брали с собой, чтобы показать на Славянском базаре.
Люди восхищаются, хотят купить, но мы пока на продажу не делаем.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Замечательная получилась и детская коллекция. Здесь деревенские пейзажи.
Мария Кисель:
Я родом из деревни, поэтому мне близко это все. Рушники нарисованы на натуральном полотне. Достопримечательности Клецка, и больше утопают все цветах, зелени.
Тяга к прекрасному передалась от отца он был лесничим и рисовал замечательные портреты зверей. Дочь вдохновилась, закончила Бобруйское профессионально-техническое училище и получила квалификацию «Художник росписи по дереву и инкрустатор соломки». Дальше – больше: живопись, писанка, декупаж, ватная игрушка, роспись по ткани, украшения. Мария очень многогранна. Она любит удивлять и придумывать новое.
Всей командой они работают и над джинсовой коллекцией, расписывают старые вещи и преображают до неузнаваемости. Дизайнерский подход влюбляет зрителей.
Сколько переделок и подарков Мария сделала для родных и знакомых – не сосчитать. Благодарности заряжают, как солнце.
Мария Кисель:
У нас в районе проходит Young-фест, и наши девочки на нем выступают. Полностью одевают коллекцию из джинса и участвуют в модном показе. Для них это стимул.
Параллельно Мария Кисель готовится к Славянскому базару и создает новую солнечную коллекцию. Ее фишкой станут расписные желтые платья и чемоданчики.
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