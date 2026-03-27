Как очистить дом от негативной энергии – рассказала мастер эзотерических практик

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Дом склонен, как и любое место, накапливать определенную энергетику. Лучше ее счищать. Самый простой способ – заиметь себе какую-то полынь или благовония палочку и просто выкурить. Но надо всегда все оговаривать. Например: прошу, полынь, очисти наш дом от всего негативного. Но не выкуривайте домового. Пусть он будет, пусть охраняет. С палочкой прошлись. Чаще всего полынь, можжевельник, тысячелистник – это все те травы, которые можно собрать самостоятельно, когда они набирают оборот. Эти травы набирают оборот после Купалы с 21 июня по 1 августа.

Подробности в видео.