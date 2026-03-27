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Как очистить дом от негативной энергии – рассказала мастер эзотерических практик

27 марта 2026 16:08
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В Древней Руси использовали благовония – ясень, полынь, можжевельник, зверобой, чабрец, мята. Травы вешали в доме, клали в постель, добавляли в веники для бани. Окуривали дом, хлев, скот. Славяне верили, что дым полыни отпугивает злых духов и несчастье, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Как очистить дом от негативной энергии – рассказала мастер эзотерических практик-2

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Дом склонен, как и любое место, накапливать определенную энергетику. Лучше ее счищать. Самый простой способ – заиметь себе какую-то полынь или благовония палочку и просто выкурить. Но надо всегда все оговаривать. Например: прошу, полынь, очисти наш дом от всего негативного. Но не выкуривайте домового. Пусть он будет, пусть охраняет. С палочкой прошлись. Чаще всего полынь, можжевельник, тысячелистник – это все те травы, которые можно собрать самостоятельно, когда они набирают оборот. Эти травы набирают оборот после Купалы с 21 июня по 1 августа.

Подробности в видео.

# Татьяна Дунаева # Необычное

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