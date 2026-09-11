Новости по тегу #Искусство

Язык танца объединил в Гомеле более тысячи человек из 8 государств. География – от Беларуси и России до Индии и Пакистана.
Во второй конкурсный день фольклорный колорит сменился на ритмы XXI века. Участники показали современные направления - от хип-хопа до балета.
Проект реализован в Год белорусской женщины совместно с Министерством обороны.
Его концепция строится на символизме, где тема служения раскрывается через образ женщины – как источника поддержки, веры и внутренней силы.
О том, как такие проекты влияют на профессиональный рост художников и студентов, поговорили с гостем.
Это эпохальный момент: впервые картину покажут в родном городе художника.
На полотнах – морские пейзажи, бухты, старинная архитектура, портовая жизнь и люди, чья судьба неразрывно связана с морем.
Композицию установили на улице Набережной. Каждый элемент инсталляции наполнен особым символизмом.
Масштабное событие собрало лучшие танцевальные коллективы со всей страны.
Премией удостоен художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан Артем Макаров как дирижер, постановщик оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева».
В центре внимания экспертов – проблемы авторства и защиты прав при использовании нейросетей, а также юридический статус искусственного интеллекта и распределение авторских прав между ИИ, разработчиками и пользователем.
Драма уже покорила российскую публику. Эмоциональные реплики и непростая сюжетная линия – до слез трогают зрителей. Многие эпизоды – документальные: восстановлены сцены из истории подготовки легендарной освободительной операции «Багратион».
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