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Новости по тегу #Искусство

Гомель пустился в пляс! Более тысячи человек собрал Международный фестиваль «Сожскі карагод»
11 сентября 2026 18:42

Гомель пустился в пляс! Более тысячи человек собрал Международный фестиваль «Сожскі карагод»

XII Международный фестиваль хореографического искусства проходит в Гомеле
11 сентября 2026 14:48

XII Международный фестиваль хореографического искусства проходит в Гомеле

Выставка «Мова любові. Служение» открылась в Центральном доме офицеров
07 сентября 2026 06:48

Выставка «Мова любові. Служение» открылась в Центральном доме офицеров

Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне»
13 августа 2026 07:23

Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне»

Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»
06 августа 2026 08:55

Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»

Шедевр мирового искусства! Картину Шагала «Над городом» подготовили к транспортировке в Беларусь
10 июля 2026 13:48

Шедевр мирового искусства! Картину Шагала «Над городом» подготовили к транспортировке в Беларусь

В Минске открылась выставка, посвященная Приморскому краю
02 июня 2026 07:07

В Минске открылась выставка, посвященная Приморскому краю

Семья, мир и любовь. Арт-объект к Году белорусской женщины появился в Воложине
29 мая 2026 14:30

Семья, мир и любовь. Арт-объект к Году белорусской женщины появился в Воложине

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях
28 апреля 2026 08:45

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях

«BraVo-2026» – худрук Большого театра Беларуси рассказал, чем уникальна музыкальная премия
27 апреля 2026 09:09

«BraVo-2026» – худрук Большого театра Беларуси рассказал, чем уникальна музыкальная премия

Как человеку защитить результаты творческого труда в эпоху ИИ? Обсудили эксперты
22 апреля 2026 17:29

Как человеку защитить результаты творческого труда в эпоху ИИ? Обсудили эксперты

Екатеринбургский театр юного зрителя готовит большие гастроли по Беларуси
21 апреля 2026 16:56

Екатеринбургский театр юного зрителя готовит большие гастроли по Беларуси