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«Песня тоже воевала». Полмиллиона концертов прошло под вражескими пулями – истории артистов

09 мая 2025 12:58
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Война и музыка. Кажется, эти понятия несовместимы, но именно песни и концерты фронтовых бригад в годы Великой Отечественной стали действенным орудием в борьбе с фашизмом. Почти полмиллиона концертов дали артисты и музыканты Советского Союза, выступая на импровизированных площадках под вражескими пулями и рискуя своей жизнью. Искусство убить невозможно.

«Песня тоже воевала». Полмиллиона концертов прошло под вражескими пулями – истории артистов-2

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:
Сегодня, уже 80 лет со Дня Победы можно говорить, что военная песня тоже воевала. И на самом деле сегодня это тоже источник по истории тех лет.

«Песня тоже воевала». Полмиллиона концертов прошло под вражескими пулями – истории артистов-4

22 июня 1941 года только началась война. А уже через несколько дней белорусским правительством было решено собрать коллектив артистов самых разных жанров, которые будут выступать с концертами на передовой и в тылу.

Лидия Маркович:
Это и цирковые были артисты, и драмы, и театра, и певцы, и опера, и балет даже был представлен. И музыканты с разными инструментами. 

«Песня тоже воевала». Полмиллиона концертов прошло под вражескими пулями – истории артистов-6

В Беларуси такую работу доверили директору недавно созданной Белгосфилармонии Григорию Прагину.

Лидия Маркович:
Прагин впоследствии будет служить в танковой части. И как раз это та танковая часть, которая ворвется 3 июля 1944 года в Минск и будет освобождать город. И уже 5 июля они будут давать два праздничных концерта в честь освобождения Минска.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # Музыка # Искусство # История # Лидия Маркович

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