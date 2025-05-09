«Песня тоже воевала». Полмиллиона концертов прошло под вражескими пулями – истории артистов

Война и музыка. Кажется, эти понятия несовместимы, но именно песни и концерты фронтовых бригад в годы Великой Отечественной стали действенным орудием в борьбе с фашизмом. Почти полмиллиона концертов дали артисты и музыканты Советского Союза, выступая на импровизированных площадках под вражескими пулями и рискуя своей жизнью. Искусство убить невозможно.

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»: Сегодня, уже 80 лет со Дня Победы можно говорить, что военная песня тоже воевала. И на самом деле сегодня это тоже источник по истории тех лет.

22 июня 1941 года только началась война. А уже через несколько дней белорусским правительством было решено собрать коллектив артистов самых разных жанров, которые будут выступать с концертами на передовой и в тылу.

Лидия Маркович:

Это и цирковые были артисты, и драмы, и театра, и певцы, и опера, и балет даже был представлен. И музыканты с разными инструментами.