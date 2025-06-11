По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев прямо отказалась забирать тела солдат ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечает дипломат, что касательно предложения о передаче тел солдат ВСУ не было с украинской стороны что-либо сказано, к примеру, что Киев не располагает научно-технической возможностью в силу того, что это и идентификация, и сохранение, соответственно, есть необходимость это отсрочить. Также мог быть предложен вариант передачи частями, или передачи тех, кто точно идентифицирован.

Захарова отметила, отказ от тел своих военнослужащих – показатель неонацистской сути киевского режима.

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