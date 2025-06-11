Прямой эфир

От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел военных – Захарова

11 июня 2025 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
От Киева не поступало просьбы отсрочить передачу тел военных – Захарова-0

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев прямо отказалась забирать тела солдат ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечает дипломат, что касательно предложения о передаче тел солдат ВСУ не было с украинской стороны что-либо сказано, к примеру, что Киев не располагает научно-технической возможностью в силу того, что это и идентификация, и сохранение, соответственно, есть необходимость это отсрочить. Также мог быть предложен вариант передачи частями, или передачи тех, кто точно идентифицирован.

Захарова отметила, отказ от тел своих военнослужащих – показатель неонацистской сути киевского режима.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Бродяжничество в законе – бездомным в Великобритании разрешат спать на улице
11 июня 2025 07:30

Бродяжничество в законе – бездомным в Великобритании разрешат спать на улице

Жители Нидерландов устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов
11 июня 2025 07:29

Жители Нидерландов устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов

Литва вышла из договора к Энергетической хартии 1994 года
11 июня 2025 06:49

Литва вышла из договора к Энергетической хартии 1994 года