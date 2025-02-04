«Один из секретов успеха – профессионализм преподавателей». Минский колледж искусств отметил 50-летие

Ровно полвека назад двери этого учебного заведения открылись для молодежи, стремящейся опознать мир искусства. Про источник, дающий лучшие культурные традиции Беларуси, поговорим сегодня с нашими гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Кривицкая, преподаватель эстрадного вокала Минского колледжа искусств и ее ученик Данила Ус.

Александр Стасевич, ведущий:

Праздников много не бывает, сегодня у нас целых два повода. Во-первых, мы поздравляем вас с 50-летним юбилеем. Колледж отметил недавно. И важная награда, самая главная, это Специальная премия Президента за плодотворную работу. Как эти долгие годы удается держать такую высокую планку?