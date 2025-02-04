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«Один из секретов успеха – профессионализм преподавателей». Минский колледж искусств отметил 50-летие

04 февраля 2025 09:35
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Ровно полвека назад двери этого учебного заведения открылись для молодежи, стремящейся опознать мир искусства. Про источник, дающий лучшие культурные традиции Беларуси, поговорим сегодня с нашими гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Кривицкая, преподаватель эстрадного вокала Минского колледжа искусств и ее ученик Данила Ус.

Александр Стасевич, ведущий:
Праздников много не бывает, сегодня у нас целых два повода. Во-первых, мы поздравляем вас с 50-летним юбилеем. Колледж отметил недавно. И важная награда, самая главная, это Специальная премия Президента за плодотворную работу. Как эти долгие годы удается держать такую высокую планку?

«Один из секретов успеха – профессионализм преподавателей». Минский колледж искусств отметил 50-летие-2

Елена Кривицкая, преподаватель эстрадного вокала Минского колледжа искусств:
Я думаю, что секретов много. Наверное, один из секретов – это профессионализм наших преподавателей. Под этой крышей очень много направлений, очень много специальностей, которые создают такой колорит. Если, скажем, отделение народное творчество будет отвечать больше за традиции, то отделение искусства будет отражать в большей мере не только какие-то традиции, но и стремление к современности, к новаторству. И все вместе это, наверное, и дает такую красивую палитру, калейдоскоп успехов и результатов.

Подробности в видео.

# Искусство # Александр Стасевич # Александра Каштанова # Юлия Самусенко

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