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22 театра участвует в международном форуме в Могилёве! Узнали, что подготовили в 2025 году

20 марта 2025 08:55
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Могилев становится центром притяжения театрального искусства. С 20 по 27 марта в городе над Днепром собираются лучшие актеры и режиссеры из Беларуси и зарубежья. 18-й Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт – 2025» стартует сегодня.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Камиля Хусаинова, главный режиссер Могилевского драматического театра, и Вероника Ярмолинская, председатель Белорусского союза театральных деятелей, председатель экспертного совета форума «М.@rt.контакт».

Александр Стасевич, ведущий:
Сколько участников, сколько спектаклей, сколько театров к нам приехало в этом году?

22 театра участвует в международном форуме в Могилёве! Узнали, что подготовили в 2025 году-2

Камиля Хусаинова, главный режиссер Могилевского драматического театра:
У нас 24 театра, которые участвуют, из них в конкурсной программе 22, и два спектакля – это спектакли-гости форума.

22 театра участвует в международном форуме в Могилёве! Узнали, что подготовили в 2025 году-4

Александр Стасевич:
Скажите, а гости из-за рубежа приезжают к нам на фестиваль?

Камиля Хусаинова:
Да, фестиваль международный, и в этом году, помимо Беларуси, участвуют Россия и Азербайджан.

22 театра участвует в международном форуме в Могилёве! Узнали, что подготовили в 2025 году-6

Александр Стасевич:
Я слышал, что в этом году открылась какая-то новая площадка. Расскажите про нее подробнее.

Камиля Хусаинова:
На самом деле, эта площадка – это мастерская наших художников. В позапрошлом году мы ее попробовали, там делал эскиз молодой режиссер, и он ее пробовал с творческой стороны. И в этом году мы хотим повторить, и там тоже будет работать молодая режиссура с нашими актерами. И, дай бог, если все сложится, они там выпустят эскиз, а в дальнейшем и спектакль.

22 театра участвует в международном форуме в Могилёве! Узнали, что подготовили в 2025 году-8

Александр Стасевич:
Скажите, а что представит Могилевский драмтеатр?

Камиля Хусаинова:
Тут тоже все связано. У нас как-то все так случилось, что молодая режиссура рвется вперед и тот эскиз, который был в прошлом году заявлен участником лаборатории молодой режиссуры Даниилом Суховым – это произведение «Игроки» по «Гоголю» (он впоследствии стал спектаклем), а в этом году он представляет наш театр: на малой сцене нашего театра будет спектакль.

Подробности смотрите в видео.

# Искусство # Александр Стасевич # Театр

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