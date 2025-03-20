22 театра участвует в международном форуме в Могилёве! Узнали, что подготовили в 2025 году

Могилев становится центром притяжения театрального искусства. С 20 по 27 марта в городе над Днепром собираются лучшие актеры и режиссеры из Беларуси и зарубежья. 18-й Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт – 2025» стартует сегодня. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Камиля Хусаинова, главный режиссер Могилевского драматического театра, и Вероника Ярмолинская, председатель Белорусского союза театральных деятелей, председатель экспертного совета форума «М.@rt.контакт». Александр Стасевич, ведущий:

Сколько участников, сколько спектаклей, сколько театров к нам приехало в этом году?

Камиля Хусаинова, главный режиссер Могилевского драматического театра:

У нас 24 театра, которые участвуют, из них в конкурсной программе 22, и два спектакля – это спектакли-гости форума.

Александр Стасевич:

Скажите, а гости из-за рубежа приезжают к нам на фестиваль? Камиля Хусаинова:

Да, фестиваль международный, и в этом году, помимо Беларуси, участвуют Россия и Азербайджан.

Александр Стасевич:

Я слышал, что в этом году открылась какая-то новая площадка. Расскажите про нее подробнее. Камиля Хусаинова:

На самом деле, эта площадка – это мастерская наших художников. В позапрошлом году мы ее попробовали, там делал эскиз молодой режиссер, и он ее пробовал с творческой стороны. И в этом году мы хотим повторить, и там тоже будет работать молодая режиссура с нашими актерами. И, дай бог, если все сложится, они там выпустят эскиз, а в дальнейшем и спектакль.