22 театра участвует в международном форуме в Могилёве! Узнали, что подготовили в 2025 году
Могилев становится центром притяжения театрального искусства. С 20 по 27 марта в городе над Днепром собираются лучшие актеры и режиссеры из Беларуси и зарубежья. 18-й Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт – 2025» стартует сегодня.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Камиля Хусаинова, главный режиссер Могилевского драматического театра, и Вероника Ярмолинская, председатель Белорусского союза театральных деятелей, председатель экспертного совета форума «М.@rt.контакт».
Александр Стасевич, ведущий:
Сколько участников, сколько спектаклей, сколько театров к нам приехало в этом году?
Камиля Хусаинова, главный режиссер Могилевского драматического театра:
У нас 24 театра, которые участвуют, из них в конкурсной программе 22, и два спектакля – это спектакли-гости форума.
Александр Стасевич:
Скажите, а гости из-за рубежа приезжают к нам на фестиваль?
Камиля Хусаинова:
Да, фестиваль международный, и в этом году, помимо Беларуси, участвуют Россия и Азербайджан.
Александр Стасевич:
Я слышал, что в этом году открылась какая-то новая площадка. Расскажите про нее подробнее.
Камиля Хусаинова:
На самом деле, эта площадка – это мастерская наших художников. В позапрошлом году мы ее попробовали, там делал эскиз молодой режиссер, и он ее пробовал с творческой стороны. И в этом году мы хотим повторить, и там тоже будет работать молодая режиссура с нашими актерами. И, дай бог, если все сложится, они там выпустят эскиз, а в дальнейшем и спектакль.
Александр Стасевич:
Скажите, а что представит Могилевский драмтеатр?
Камиля Хусаинова:
Тут тоже все связано. У нас как-то все так случилось, что молодая режиссура рвется вперед и тот эскиз, который был в прошлом году заявлен участником лаборатории молодой режиссуры Даниилом Суховым – это произведение «Игроки» по «Гоголю» (он впоследствии стал спектаклем), а в этом году он представляет наш театр: на малой сцене нашего театра будет спектакль.
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