Жители Нидерландов устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов

В Нидерландах остро стоит вопрос нелегальной миграции. Жители этой страны самостоятельно устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они останавливали автомобили по пути в центр для беженцев. Участники акции решили действовать по собственной инициативе и проверить пересекающих границу страны. Видеозаписи акции распространены в социальных сетях. Полиция заявила, что от подобных шагов следует немедленно воздержаться. Такие действия создают крайне опасные ситуации на дорогах, – говорится в заявлении МВД.