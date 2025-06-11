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Жители Нидерландов устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов

11 июня 2025 07:29
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В Нидерландах остро стоит вопрос нелегальной миграции. Жители этой страны самостоятельно устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Нидерландов устроили контроль на границе с Германией, чтобы защититься от нелегалов-2

Они останавливали автомобили по пути в центр для беженцев. Участники акции решили действовать по собственной инициативе и проверить пересекающих границу страны. Видеозаписи акции распространены в социальных сетях. Полиция заявила, что от подобных шагов следует немедленно воздержаться. Такие действия создают крайне опасные ситуации на дорогах, – говорится в заявлении МВД.

# Нидерланды

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