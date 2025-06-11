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Бродяжничество в законе – бездомным в Великобритании разрешат спать на улице

11 июня 2025 07:30
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Бродяжничество в законе. Бездомным в Великобритании разрешат спать на улице. Для этого отменят запрет, который действует в стране более 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бродяжничество в законе – бездомным в Великобритании разрешат спать на улице-2

Местные власти объявили о намерении к весне 2026 года отказаться от устаревших норм и перейти к более современному подходу в решении проблемы бездомности. Британские чиновники говорят, что главной задачей станет борьба с коренными причинами бездомности, в первую очередь с организованным попрошайничеством. Новый подход призван якобы сместить акцент с уголовного преследования на поддержку и помощь нуждающимся.

# Великобритания

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