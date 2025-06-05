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Витебск готовится встречать гостей международного фестиваля искусств «Славянский базар»

05 июня 2025 07:29
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Витебск в преддверии праздника. Чуть больше месяца до начала 34-го международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебск готовится встречать гостей международного фестиваля искусств «Славянский базар»-2

Пресс-конференция, посвященная подготовке форума, дала старт тематическому пресс-туру для белорусских журналистов и блогеров. К проведению главного музыкального события лета почти все готово. Впервые в рамках фестиваля пройдет новый экспериментальный проект, который позволит юным талантам заявить о себе. 

Витебск готовится встречать гостей международного фестиваля искусств «Славянский базар»-4

Глеб Лапицкий, директор фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
«Славянский базар» – это не только развлекательный контент, это и образовательный, и в том числе тот контент, который развивает нашу творческую молодежь. Вот территория старта, где АРТ пишется большими буквами, потому что искусство и культура – это главное на нашем фестивале. Мы его запускаем для того, чтобы те молодые ребята, которые хотят показать свое творчество, это и университетская творческая молодежь. И молодежь, которая собирается просто неформально, где-то не при каком-то учреждении, имели такую площадку на «Славянском базаре», приехали и показали. А для нас это рождение каких-то новых коллективов, новых имен. 

Витебский центральный спортивный комплекс станет новой локацией Международного фестиваля искусств. Здесь запланированы четыре крупных события. Общее количество мест – почти шесть тысяч. Сцена размером 13 метров в длину и 10 в глубину, не считая боковых карманов, частично займет футбольное поле. На площадке также будут работать фудкорты.

# Искусство # Славянский базар в Витебске # Глеб Лапицкий

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