В Сморгонском районе обнаружили захоронение жертв геноцида

Новые факты в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На окраине деревни Крапивино в Сморгонском районе обнаружено захоронение погибших от рук оккупантов мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полевые работы проводили военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Обнаружены костные останки пяти человек, кольцо и деревянные пуговицы.

Константин Санковский, командир первого специализированного поискового взвода второй специализированной поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона:

Когда мы находим какие-то останки, это больше радость вызывает, что еще один боец, например, вернется домой или будут с честью захоронены. Потому что чаще всего такие захоронения, как боевые, так и жертв войн, это либо массовые, либо где-нибудь в поле лежат, и не по традициям католическим, православным.

Точное количество погибших, их личные данные и обстоятельства смерти будут установлены в ходе дальнейших исследований. Масштабы трагических событий, которые произошли на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, намного больше, чем предполагалось ранее. Генпрокуратура продолжает устанавливать новые факты.