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В Северной Ирландии демонстранты нападают на полицию и устраивают поджоги

11 июня 2025 08:16
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Взрываются гранаты со слезоточивым газом и горят дома в Северной Ирландии. В городе Баллимен полиция уже сутки пока безуспешно пытается восстановить порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Северной Ирландии демонстранты нападают на полицию и устраивают поджоги-2

В масштабные беспорядки переросла акция протеста. Тысячи горожан вышли на улицы после нападения двух подростков, выходцев из Румынии, на девушку. Мирной демонстрация оставалась недолго: вскоре ситуация вышла из-под контроля. Протестующие начали громить машины, строить баррикады и устраивать поджоги. Пожары были зафиксированы в четырех домах, где, предположительно, проживают мигранты. Еще в нескольких оказались разбиты окна и двери. Полицейским пока не удается остановить взбунтовавшуюся толпу. Дебоширы забрасывают их бутылками с зажигательной смесью и камнями. Пострадали уже как минимум 15 правоохранителей. Чтобы остудить пыл демонстрантов, полицейские были вынуждены задействовать водометы. 

# Великобритания # Протесты

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