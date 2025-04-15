Чем удивляет выставка «Арт-Минск» в 2025 году? Узнали у директора Дворца искусства

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Уникальная палитра творчества! В 2025 году «Арт-Минск» вновь распахнул свои двери. Это один из крупнейших выставочных проектов Беларуси, собравший более 550 современных произведений искусства от 225 талантливых художников.
Александр Зинкевич, директор Дворца искусства:
Большие проекты чем интересны? Тем, что они позволяют выявить некие закономерности не в принципе, а конкретном в этом году, поэтому с 29 марта по 4 мая в Минске представлен «Арт-Минск», посещение которого не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это не только выставка про белорусское искусство – это еще и выставка про индивидуальности в белорусском искусстве.
Проект демонстрирует диалог художников, которые говорят на языке искусства! Работы позволяют зрителям увидеть, как разные стили и техники пересекаются и взаимодополняют друг друга.
Творчество – в самое сердце! У посетителей море впечатлений и целая палитра эмоций, а это лучшая благодарность для художника.
Впечатлило разнообразие выставки. То есть здесь можно как встретить что-то современное, инсталляция подъезда в стиле 90-х, но, честно, мне очень сильно понравились картины Петкевича: здесь я вижу сочетание нашей природы и при этом всем нехарактерных зебр.
Подробности – в видео.