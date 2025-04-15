Прямой эфир

Чем удивляет выставка «Арт-Минск» в 2025 году? Узнали у директора Дворца искусства

15 апреля 2025 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Чем удивляет выставка «Арт-Минск» в 2025 году? Узнали у директора Дворца искусства-2

Уникальная палитра творчества! В 2025 году «Арт-Минск» вновь распахнул свои двери. Это один из крупнейших выставочных проектов Беларуси, собравший более 550 современных произведений искусства от 225 талантливых художников.

Чем удивляет выставка «Арт-Минск» в 2025 году? Узнали у директора Дворца искусства-4

Александр Зинкевич, директор Дворца искусства:
Большие проекты чем интересны? Тем, что они позволяют выявить некие закономерности не в принципе, а конкретном в этом году, поэтому с 29 марта по 4 мая в Минске представлен «Арт-Минск», посещение которого не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это не только выставка про белорусское искусство – это еще и выставка про индивидуальности в белорусском искусстве.

Чем удивляет выставка «Арт-Минск» в 2025 году? Узнали у директора Дворца искусства-6

Проект демонстрирует диалог художников, которые говорят на языке искусства! Работы позволяют зрителям увидеть, как разные стили и техники пересекаются и взаимодополняют друг друга.

Чем удивляет выставка «Арт-Минск» в 2025 году? Узнали у директора Дворца искусства-8

Творчество – в самое сердце! У посетителей море впечатлений и целая палитра эмоций, а это лучшая благодарность для художника.

Чем удивляет выставка «Арт-Минск» в 2025 году? Узнали у директора Дворца искусства-10

Впечатлило разнообразие выставки. То есть здесь можно как встретить что-то современное, инсталляция подъезда в стиле 90-х, но, честно, мне очень сильно понравились картины Петкевича: здесь я вижу сочетание нашей природы и при этом всем нехарактерных зебр.

Подробности – в видео.

# Культура # Искусство # Выставка # Александр Зинкевич # Арт-проекты

Другие новости рубрики

Все новости
Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы
15 апреля 2025 06:07

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы

Минлесхоз: в акции «Дай лесу новае жыццё!» приняли участие 60 тысяч белорусов
15 апреля 2025 06:04

Минлесхоз: в акции «Дай лесу новае жыццё!» приняли участие 60 тысяч белорусов

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»
14 апреля 2025 19:04

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»