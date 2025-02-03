Профессионально совмещает искусство и стоматологию. Поговорили с врачом об эстетике в медицине

Эстетика как стиль жизни. Для этого стоматолога улыбка словно чистый холст! Наталья Новак с отличием закончила художественную школу, но учла мудрый совет родителей и поступила в медицинский институт. Теперь совмещает любимую профессию с чудесным хобби. Даже в кабинете благоухают цветы. От ее картин расцветает душа. С творчеством не расставалась никогда и будучи студенткой участвовала в выставках. Звезды сошлись. Тема кандидатской диссертации была связана с изобразительным искусством – «Определение оттенков цвета в эстетической стоматологии». Дальше – больше.

Наталья Новак, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ, профессор, доктор медицинских наук: Темой моей докторской диссертации было «Эстетическое восстановление зубов», воссоздание оптических свойств, оттенков цвета, степени прозрачности, формы, индивидуальных свойств зуба. Теперь, будучи заведующей кафедрой, на занятиях мы преподаем эстетическую стоматологию на таком высоком уровне. Предлагаем практикумы по объемному моделированию зубов, которые мы разработали сами на кафедре.

Научные труды принесли свои плоды. Методы эстетической реставрации зубов сегодня успешно внедрены в практическое здравоохранение. Но в эпоху искусственного интеллекта невозможно стоять на месте. Наталья Владимировна постоянно развивается, участвует в семинарах и конференциях. Благодарные пациенты заряжают на подвиги.

Наталья Новак:

Когда приходит пациент, и мы планируем эстетическую реставрацию, то, конечно, мы обращаем внимание и на форму лица, остальных зубов. Некоторые пациенты хотят белоснежную голливудскую улыбку, когда сразу видно, что это искусственные зубы. Но мы, эстеты, приверженцы европейской школы, когда все должно быть естественно, и никто не должен догадаться, почему у тебя такие красивые зубы.