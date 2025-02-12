В Большом театре представили новый творческий проект «Жизнь в профессии»

Первая героиня – народная артистка Беларуси Ирина Еромкина, чья сценическая судьба и достижения в искусстве вызывают восхищение. В фойе театра – посвященная приме-балерине фотовыставка, а также яркие костюмы артистки. В репертуаре Еромкиной более 40 партий. Открыл творческий вечер спектакль «Анна Каренина» с ее участием.

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси: Когда мы перечитываем некоторые книги по нескольку раз, мы каждый раз их понимаем по-разному. И у меня происходит точно так. Танцуя этот образ уже не в первый раз, я каждый раз его воспринимаю по-разному.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра оперы и балета Беларуси:

Принципиально важно создавать возможность публике приходить в театр не просто как на рядовой спектакль, а, конечно же, на какие-то событийные даты. За плечами трех прим Большого театра Беларуси стоит немалая история профессиональная, творческая, личная, когда есть что говорить, есть возможность приходить в кабинет главного балетмейстера и обсуждать, наверное, какую-то свою будущность, в том числе репертуарного движения.

Следующий творческий вечер будет посвящен Людмиле Хитровой. Для заслуженной артистки бенефисным станет балет «Ромео и Джульетта». 23 февраля зрители смогут больше узнать о жизни в профессии Марины Вежновец и увидеть балерину в новой постановке Игоря Колба – «Иллюзия любви».